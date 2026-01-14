【マイメロディ＆クロミ×モスバーガー】 1月14日15時 予約受付開始 2月5日 予約分受け取り、一般販売開始予定

モスバーガーはサンリオの「マイメロディ」とのコラボグッズを2月5日から28日の期間販売する。これに伴い1月14日15時から28日までネット予約の受付を実施している。

コラボ商品は「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」、「モスチキン×クロミ マスコットセット」の2商品。それぞれ価格は1,200円。マイメロディはチキンナゲット、クロミはモスチキンに扮したマスコットになっていて、実物そっくりのパッケージに入っている。

ネット予約分は2月5日から20日にかけて受け取りが可能。有人レジで受け付け、揚げたてのチキンナゲットかモスチキンとともにグッズを進呈する。なおチキンナゲットにソースは付いていないため、有人レジで購入してほしいという。

マイメロディのマスコットは毛足が短くつるりとした衣を再現しており、クロミのマスコットはパリパリの衣を再現するため毛足がながくモコモコとした質感だ。どちらも後ろには尻尾がデザインされており、ボールチェーンが付いているためカバンなどに付けて楽しめるだろう。

