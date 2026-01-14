広島の新人が１４日、広島口腔（こうくう）保健センターで歯科検診を受け、ドラフト３位の勝田成内野手＝近大＝が、かむ力を示す咬合（こうごう）力で９選手中トップの１１３６ニュートン（Ｎ）をマークした。「体勢が悪いときに食いしばって投げるときがある。プレーにつながっているのかなと思います」と白い歯を見せた。

過去には１３００Ｎを超える新人もいたが、２０代の平均は９３０Ｎと言われる。１６３センチはセ、パ１２球団で最小兵だが、かむ力はオオカミの犬歯に相当する。「自分でもビックリ。食後に絶対にガムをかむ習慣がある。それがかむ力につながっているのかな」。１０００Ｎを超えたのは、４位の工藤（北海学園大）と二人だけだった。

５月の関西学生リーグを生観戦した新井監督が「目で追いかけてしまう選手」と野球脳の高さにひかれた逸材。関西学生リーグでは史上３２人目の通算１００安打を達成し、１年目から１００安打を目標に掲げている。「今まで（歯を）意識したことはなかったけど、自然とかんでいたのかなと。今日の検診で数値と表れたので、意識しながらバッティングに生かしていけたら」。小さな体に秘められた力強さも武器に、ルーキーイヤーからレギュラー争いに食い込んでいく。