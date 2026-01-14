ソフトバンクに育成契約で入団したジョナサン・モレノ内野手が１４日、みずほペイペイＤで入団会見を行った。“モイネロード”を歩み、同じくキューバ出身で育成から成り上がった左腕級に成長する。

２５年９月の「Ｕ―１８ワールドカップ」（沖縄）ではキューバ代表で出場し、「最優秀守備賞」も受賞した。メジャー４球団、ＮＰＢ３球団などが獲得に興味を示したというキューバの至宝。自身の長所は「守備」。憧れの選手には豪快な打撃も注目されるタティス（パドレス）を挙げたが、「（好きなのは）守備が理由」と、ここでも守備へのこだわりが垣間見えた。

背番号１７４のユニホーム姿を「モイネロに見せたい」と笑った。「Ｕ―１８ワールドカップ」にモイネロが訪れた際、「日本に来るのであれば、一生懸命野球をしなさい」と伝えられたという。今や２年連続２ケタ勝利を挙げ、キューバ代表にも選ばれる母国の先輩。心構えを受け「彼も育成からスタートして、素晴らしい成績を残している。僕も彼と同じような活躍ができるように」といつかは肩を並べるつもりだ。「いつかゴールデングラブ賞を取れたら」とモレノ。偉大な先輩の背中を追い、スターダムを駆け上がっていく。