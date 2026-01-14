ÃËÀ­¤âÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤È¼ãÊÖ¤ë¡£¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ø¼ã¡¹¤·¤¤Èý¤ÎÉÁ¤­Êý¡Ù¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¡ª

¤¢¤ë»þ´ü¤«¤éÈýÌÓ¤Î°ìÉôÊ¬¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôËÜ¤À¤±°Û¾ï¤ËÄ¹¤¯¿­¤Ó¤ë¡Ö¤¹¤À¤ìÈýÌÓ¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ò²ÃÎðÈýÌÓ»öÊÑ¡Ó¤¬ËÖÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼«Á³¤«¤Ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÀ°¤¨¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤Î¿À¥ì¥¤¥ÊÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤à¤à¤Ã¡¢»ý¤ÁÊý¤«¤éÉÁ¤­Êý¤Þ¤Ç±ü¤¬¿¼¤¤¤¼¡£¤·¤«¤·ÈýÌÓ¤ò¾å¼ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤­¤ÎÈ¯¸«¡ª¡¡ÌÓÎ®¤ì¤òÍý²ò¤·¤ÆËä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¥«¥Ã¥È¤äÈý¤½¤ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÈþÍÆ½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÏ¯Êó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ»¤âËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¾¡£

ËÜÆü¤Î¤ªÂê¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ëÈý¤ÎÉÁ¤­Êý¡×

¸­¿Í¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ä¤­¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î»ý¤ÁÊý¡õÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤­Êý

º£²ó¤ÎÈþ¤Î¸­¿Í¤Ï¡Ä¡Ä¥ì¥¤¥ÊÀèÀ¸

Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥á¥½¥Ã¥É¤ËÆÃ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¥í¥óCrystalline¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥ó¡Ë¼çºË¡£

¸­¿Í¤Î¶µ¤¨
ÌÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç
ÉÁ¤­¤¿¤·¡¢Èý»³¤ò°Õ¼±¤»¤è

È±¤ÎÌÓÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ÃÎð¤ÇÌÓ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÈýÌÓ¡£¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¡¢·Á¤äÇ»¤µ¤¬´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÌÓÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿Èý¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò¤°¤Ã¤È¼å¤á¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤Î¤Ê¤¤´é¤Ë¡£µÕ¤Ë¡¢¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÓÎÌ¤òÉÁ¤­¤¿¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¸«¤¨¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤­Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢Èý»³¤Î³Ñ¤ò¾¯¤·ºî¤ë¤³¤È¡£°ÊÁ°¤Ë¤â¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë´é¤Î¹ü³Ê¤ÏÊÑ²½¤·¡¢³°Â¦¤ËÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¹­¤¬¤Ã¤¿Ê¿ÌÌ´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èý»³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ÎÀµÌÌ¤È²£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»ë³ÐÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ç¤­¡¢Î©ÂÎÅª¤«¤Ä¾®´é¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤´é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Î¿´¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ä¤­¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¡£·«¤ê½Ð¤·¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ê¤éºï¤ë¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£ÌÓÊÂ¤ß´¶¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤ËÉÕÂ°¤Î¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈýÌÓ¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£È±¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¤è¤ê´é¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¼ã¸«¤¨Èý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¸­¿Í¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ä¤­¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë

­¡¡Ö°ÂÄê¤·¤ÆÉÁ¤±¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê½Å¤µ¤ÎÍÆ´ï¤ä¿Ä¤ÎºÙ¤µ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Ä¤¯¤·¤¿»È¤¤¤´¤³¤Á¤¬Ì¥ÎÏ¡× ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ëN¡ÊÁ´£²¿§¡Ë¡¡3300±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥Ê¥Á¥å¥é¥°¥é¥Ã¥» TEL0120-060-802

­¢¡ÖÂÊ±ß·Á¤Î¿Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹­¤¤ÌÌ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢ºÙ¤¤ÌÌ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ë°ìËÜ¤ÇÉÁ¤­Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿å¡¦´À¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¡× ¥»¥¶¥ó¥Ì ¥Ö¥é¥·ÉÕ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦·«¤ê½Ð¤·¡ÊÁ´6¿§¡Ë¡¡638±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥»¥¶¥ó¥Ì²½¾ÑÉÊ TEL0120-558-515

­£¡ÖÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹¤È¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Èý¥Ú¥ó¥·¥ë¡Ó¡£¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤¤Õ¤ó¤ï¤êÈý¤Ë¡× ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë ¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ÊÁ´4¿§¡Ë¡¡880±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥±¥¤¥È TEL0120-518-520

¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Î»ý¤ÁÊý

ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¿§¤¬¤Î¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÉôÊ¬¤À¤±Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤è¤ê¸å¤íÂ¦¤ò»ý¤Ä¡£ÉÁ¤¯¤È¤­¤Ï»ØÀè¤Ç¤«¤ë¤¯¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¡£

ÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤­Êý

1¡¥ÌÜ°Â¤ÎÅÀ¤òÂÇ¤Ä

¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÌÓÎ®¤ì¤ò¤µ¤Ã¤ÈÀ°¤¨¤ë¡£ÌÓÎ®¤ì¡¢Ç»Ã¸¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤¢¤´¤ò¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¶À¤ò¤Î¤¾¤­¡¢Î¾Èý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖÈýMAP ¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Î¾»ÏÅÀ¡¢Î¾Èý»³¡¢Î¾Èý¤¸¤ê¤Î£¶ÅÀ¤Ë¤«¤ë¤¯ÅÀ¤òÂÇ¤Ã¤Æ°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£ÅÀ¤´¤È¤Ëº¸±¦¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¡£

2¡¥¤¹¤­¤Þ¤òËä¤á¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë

Èý¤Î²¼¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¡£»ÏÅÀ¤«¤éÈý¤¸¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ã¥¹¥Ã¤È¿§¤ò¤Î¤»¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢ÈýÆ¬¤«¤é»ÏÅÀ¤Ï²¼¤«¤é¾å¤Ë¡¢»ÏÅÀ¤«¤éÈý»³¤Ï¤Ê¤Ê¤á¾å¤Ë¡¢Èý»³¤«¤éÈý¤¸¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤Ê¤á²¼¤Ø¡¢ÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÌÓ¤ÎÇö¤¤¤È¤³¤í¤ËÉÁ¤­¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤ò¤Î¤»¤ë¡£¾ì½ê¤´¤È¤Ëº¸±¦¸ò¸ß¤ËÉÁ¤¯¡£ÈýÁ´ÂÎ¤ò¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤«¤ë¤¯¤Ê¤Ç¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£

¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡Ú¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸1·î2Æü¹æ¡Ù¤è¤ê¡Û

¢¨¥³¥¦¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢51ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
