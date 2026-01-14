ロッテの藤原が14日、沖縄県内でレッドソックス・吉田らとともに行っている自主トレを公開。タイトル獲得に強い意欲を示した。

自主トレは今月6日にスタート。午前中はウエートトレーニング、午後はグラウンドで打撃練習などに汗を流している。藤原は「瞬発系と怪我をしない体づくりがテーマ」と説明し、「年々やる量もトレーニングの質も変わってきてるんで。非常にいいと思います」と手応えを口にした。

昨季は初めて規定打席に到達し、打率・271、4本塁打、24打点。8年目となる今季を「本当にレギュラーになるか、中途半端になるかの境目」と位置付け、「ダメだった時の怖さも感じてるんですけど、他を寄せ付けないぐらいの活躍をしたい」と誓い、「絶対タイトル獲ります」と宣言した。

契約更改の際には目指すタイトルとして首位打者、最多安打、ゴールデングラブ賞、ベストナインの4つを挙げたが、その中でも「やっぱ首位打者獲りたいですね」と明言。「（西川）史礁も首位打者獲りたいとか言ってたんで、チーム内で争えるような、それも大事かなと。強いチームってチーム内でタイトル争いやっているんで、切磋琢磨（せっさたくま）という意味でも大事かなと思います」と昨年の新人王の西川に宣戦布告した。

一緒に自主トレを行っている吉田からは「全試合出場、キャリアハイ！」と激励された藤原は「ファンの皆さんもそうだと思いますけど、去年は楽しいと言えるシーズンではなかったので。勝ってこそ楽しいですし、結果を残してこそ楽しいと思うので、そこにこだわってやっていきたい」と力を込めた。