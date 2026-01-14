画像はファッションセンターしまむらのXアカウント（https://x.com/shimamura_gr/status/2011030561758867476）より

ファッションセンターしまむらは、いらすトレーターの可哀想に！氏のキャラクター「おぱんちゅうさぎ」のアイテムを揃えたセールを1月14日から18日まで開催する。

セールには「おはんちゅうさぎ」のトレーナーやインナー、グッズ、インテリアやベッドルームのファブリック、バッグなどのファッションアイテムなど多彩な商品が揃っている。