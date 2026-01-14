ファッションセンターしまむらで「おぱんちゅうさぎ」グッズを多数取り揃えたセールを開催
【ファッションセンターしまむら】 開催期間：1月14日～18日
画像はファッションセンターしまむらのXアカウント（https://x.com/shimamura_gr/status/2011030561758867476）より
【拡大画像へ】
ファッションセンターしまむらは、いらすトレーターの可哀想に！氏のキャラクター「おぱんちゅうさぎ」のアイテムを揃えたセールを1月14日から18日まで開催する。
セールには「おはんちゅうさぎ」のトレーナーやインナー、グッズ、インテリアやベッドルームのファブリック、バッグなどのファッションアイテムなど多彩な商品が揃っている。
デイリー使いできるおぱんちゅうさぎアイテムが盛りだくさん‼ぜひお迎えください💨💕- ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) January 13, 2026
セール期間：1/14(水)～1/18(日)
↓もっと知りたい方は下のリンクをタップ✨https://t.co/2uenXm4HpV pic.twitter.com/6o3yITSQvY