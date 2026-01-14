東京株式（大引け）＝７９２円高、大幅高３連騰で５万４０００円台乗せ 東京株式（大引け）＝７９２円高、大幅高３連騰で５万４０００円台乗せ

１４日の東京株式市場はリスクオンの地合いが継続、日経平均は続急伸で連日の最高値更新。初の５万４０００円台乗せを果たした。



大引けの日経平均株価は前営業日比７９２円０７銭高の５万４３４１円２３銭と大幅高で３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億６９６８万株、売買代金概算は７兆１４２６億円。値上がり銘柄数は１１５６、対して値下がり銘柄数は３９５、変わらずは５２銘柄だった。



きょうの東京市場は朝方から買い優勢、前場取引前半は先物を絡め漸次水準を切り上げる展開となった。５万４０００円台半ばでは利益確定売りに上値が重くなったものの、買い意欲は旺盛であり終始高値圏で売り物をこなした。衆院解散観測を拠りどころに先高期待からの買いがきょうも継続している。解散総選挙となった場合、高市首相の政権基盤が強化されるとの見方がマーケットでは根強い。前日までの２営業日で日経平均は２４００円あまりも水準を切り上げていたことから、スピード警戒感も意識されたが、買いの勢いは衰えなかった。外国為替市場で円安が進んでいることも半導体関連などをはじめハイテクセクターに追い風となっている。商い活況のなか全体売買代金は前日に続き７兆円台に乗せた。値上がり銘柄数も全体の７割を超えるなど、主力株だけでなく中小型株にも幅広く物色の矛先が向いた。



個別では、売買代金２位に入ったアドバンテスト<6857.T>が上昇、ディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>、東京エレクトロン<8035.T>なども一斉高に買われた。三菱重工業<7011.T>が上値を追い、ファーストリテイリング<9983.T>も堅調。ＪＸ金属<5016.T>が買われ、三井海洋開発<6269.T>なども物色人気。東洋エンジニアリング<6330.T>は前日に続くストップ高となった。第一稀元素化学工業<4082.T>も連日のストップ高で値上がり率首位に。東邦亜鉛<5707.T>、冨士ダイス<6167.T>も値幅制限いっぱいに買われている。三光合成<7888.T>も急騰を演じた。



半面、売買代金トップのキオクシアホールディングス<285A.T>が下落、ソフトバンクグループ<9984.T>も値を下げた。トヨタ自動車<7203.T>が冴えず、ＴＤＫ<6762.T>、第一三共<4568.T>、リクルートホールディングス<6098.T>などが軟調。電通グループ<4324.T>が値下がり率トップに売り込まれ、竹内製作所<6432.T>も急落、サカタのタネ<1377.T>が大幅安。日本板硝子<5202.T>も大きく下値を探った。



