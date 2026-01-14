SHIPS¤È¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡¡G-SHOCK¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¸ø³«
¡¡SHIPS¤Ï¡¢2·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢1·î28Æü¤è¤êSHIPS³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛSHIPS¤È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÉô¤ò¾Ò²ð
¡¡È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡ÖÁ¥¡×¤ò¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥¦¥§¥¢¤«¤é¾®Êª¤Þ¤ÇÁ´22¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡G-SHOCK¤ÎÌ¾ºî¡ØDW-5600¡Ù¤ò¥Ùー¥¹¤ËSHIPS¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È Ⅶ Reimagined¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï¹Ò³¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë³¤¤ÈÁ¥¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¤ÈÃæ±û¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£»Í¶ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÃåÍ½ÌóÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Öe-STORE¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù ¡ß SHIPS¤Î¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸T¥·¥ã¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È¤Ï¡¢Á´ÌÌ¤ËÂçÃÀ¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤Î´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡Ö³¤¤Î¤à¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¡¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡¡¡Ä¡Ä¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬¡¡¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ò¥ì¥¿ー¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£A4¥µ¥¤¥º¤Î²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£
¡¡¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£
¡¡Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Í½ÌóÈÎÇä¤Ï1·î26Æü10»þ¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä¤Ï1·î28Æü¤è¤êSHIPS³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
