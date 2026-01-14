コメダの第３四半期営業利益は４．５％増 コメダの第３四半期営業利益は４．５％増

コメダホールディングス<3543.T>がこの日の取引終了後、第３四半期累計（３～１１月）連結決算を発表しており、売上高４２４億３００万円（前年同期比２２．３％増）、営業利益７０億１００万円（同４．５％増）、純利益４７億１１００万円（同６．４％増）となった。



国内に「コメダ珈琲店」を１４店舗、「おかげ庵」を１店舗出店したほか、３月１日付でシンガポールのプーン社を連結子会社化したことが寄与した。また、国内で６月にメニュー価格の値上げを実施したほか、９月にＦＣ加盟店に対する卸売価格を値上げしたことで、ＦＣ加盟店向け卸売の既存店売上高が同１０．２％増、全店売上高が同１４．４％増となったことも貢献した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高５４８億８０００万円（前期比１６．６％増）、営業利益１００億円（同１３．４％増）、純利益６７億７０００万円（同１６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS