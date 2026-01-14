サンワサプライ株式会社は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のDC12V機器用モバイルバッテリーを直販サイトで1月14日（水）に発売した。

車載用品や調理家電などで利用されるDC12V機器への給電が可能。一般的なバッテリーで給電が自動OFFになるような低消費電力の製品へも安定した電力供給が行えるという。

カメラ製品におけるDC12V機器は少ないが、例えばBlackmagic DesignのPocket Cinema Camera系列には、DC電源用のケーブルが純正アクセサリーとして用意されている。また外付けモニターなども、バッテリーに加えてDC電源に対応しているケースが見られる。

パッケージにはDCケーブルに加え、プラグ径が異なる8種類の変換プラグが付属する。蓄電用のACアダプターも同梱。

バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。高い安全性と約1,500サイクルの寿命を実現するという。温度監視センサーによる加熱保護機能も備える。外装は3重構造。

DCポートに加え、USB Type-Aポートも搭載。こちらも0.1Aといった低消費電力での給電が可能になっている。

製品型番：700-BTL059 バッテリー：リン酸鉄リチウムイオン電池 容量：12.8V換算/3,000mAh（38.4Wh）、3.2V換算/12,000mAh 入力：DC12V/3.5A DC出力：DC12V/3.5A USB出力：DC5V/2.4A 外形寸法：約9.8×15×3.8cm 重量：約650g 付属品：DC変換プラグ×8種類、DCケーブル（約70cm）、ACアダプター（約1.5m） 直販価格：15,800円