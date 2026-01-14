

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58846.33 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55024.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)

54975.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54520.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)



54341.23 ★日経平均株価14日終値



53559.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53298.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)

52571.27 6日移動平均線

52343.15 均衡表転換線(日足)

52143.29 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52075.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51361.31 均衡表転換線(週足)

51202.23 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50853.35 25日移動平均線

50726.95 13週移動平均線

50097.66 均衡表雲上限(日足)

49631.02 ボリンジャー:-1σ(25日)

49500.10 75日移動平均線

49310.60 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48408.68 ボリンジャー:-2σ(25日)

47894.26 ボリンジャー:-2σ(13週)

47380.18 26週移動平均線

47186.34 ボリンジャー:-3σ(25日)

47036.93 均衡表基準線(週足)

46477.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

43558.14 ボリンジャー:-1σ(26週)

42973.69 200日移動平均線

39736.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

38022.85 均衡表雲上限(週足)

36429.29 均衡表雲下限(週足)

35914.04 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 90.27(前日72.71)

ST.Slow(9日) 75.46(前日69.55)



ST.Fast(13週) 82.97(前日81.65)

ST.Slow(13週) 75.61(前日75.17)



［2026年1月14日］



株探ニュース

