【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(14日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
58846.33 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55024.28 ボリンジャー:＋2σ(26週)
54975.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
54520.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)
54341.23 ★日経平均株価14日終値
53559.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53298.03 ボリンジャー:＋2σ(25日)
52571.27 6日移動平均線
52343.15 均衡表転換線(日足)
52143.29 ボリンジャー:＋1σ(13週)
52075.69 ボリンジャー:＋1σ(25日)
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51361.31 均衡表転換線(週足)
51202.23 ボリンジャー:＋1σ(26週)
50853.35 25日移動平均線
50726.95 13週移動平均線
50097.66 均衡表雲上限(日足)
49631.02 ボリンジャー:-1σ(25日)
49500.10 75日移動平均線
49310.60 ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48408.68 ボリンジャー:-2σ(25日)
47894.26 ボリンジャー:-2σ(13週)
47380.18 26週移動平均線
47186.34 ボリンジャー:-3σ(25日)
47036.93 均衡表基準線(週足)
46477.91 ボリンジャー:-3σ(13週)
43558.14 ボリンジャー:-1σ(26週)
42973.69 200日移動平均線
39736.09 ボリンジャー:-2σ(26週)
38022.85 均衡表雲上限(週足)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
35914.04 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.27(前日72.71)
ST.Slow(9日) 75.46(前日69.55)
ST.Fast(13週) 82.97(前日81.65)
ST.Slow(13週) 75.61(前日75.17)
［2026年1月14日］
株探ニュース