　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58846.33　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55024.28　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
54975.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54520.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

54341.23　　★日経平均株価14日終値

53559.63　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53298.03　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
52571.27　　6日移動平均線
52343.15　　均衡表転換線(日足)
52143.29　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52075.69　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51361.31　　均衡表転換線(週足)
51202.23　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50853.35　　25日移動平均線
50726.95　　13週移動平均線
50097.66　　均衡表雲上限(日足)
49631.02　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49500.10　　75日移動平均線
49310.60　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48408.68　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47894.26　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47380.18　　26週移動平均線
47186.34　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47036.93　　均衡表基準線(週足)
46477.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
43558.14　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42973.69　　200日移動平均線
39736.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38022.85　　均衡表雲上限(週足)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)
35914.04　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.27(前日72.71)
ST.Slow(9日)　　75.46(前日69.55)

ST.Fast(13週)　 82.97(前日81.65)
ST.Slow(13週)　 75.61(前日75.17)

［2026年1月14日］

株探ニュース