クリエイト・レストランツ・ホールディングス <3387> [東証Ｐ] が1月14日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終利益は前年同期比9.0％減の43.1億円に減り、通期計画の58億円に対する進捗率は74.3％にとどまり、5年平均の99.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比74.2％増の14.8億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比27.7％減の11.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.9％→4.1％に悪化した。



株探ニュース

