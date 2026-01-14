　1月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3003銘柄。東証終値比で上昇は1185銘柄、下落は1745銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが93銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7370>　Ｅｎｊｉｎ　　　　　934　　+139（ +17.5%）
2位 <3687>　Ｆスターズ　　　 1852.9　+251.9（ +15.7%）
3位 <1434>　ＪＥＳＣＯ　　　　 1655　　+214（ +14.9%）
4位 <5574>　ＡＢＥＪＡ　　　　 3150　　+397（ +14.4%）
5位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　　871　　 +94（ +12.1%）
6位 <4443>　Ｓａｎｓａｎ　　　 1884　　+201（ +11.9%）
7位 <339A>　プログレス　　　　 1350　　+137（ +11.3%）
8位 <4591>　リボミック　　　　　 92　　　+9（ +10.8%）
9位 <277A>　グロービング　　　 2976　　+246（　+9.0%）
10位 <198A>　ポスプラ　　　　　　186　　 +15（　+8.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <135A>　ヴレインＳ　　　　 2650　　-700（ -20.9%）
2位 <7049>　識学　　　　　　　　860　　-125（ -12.7%）
3位 <4176>　ココナラ　　　　　329.9　 -43.1（ -11.6%）
4位 <7351>　グッドパッチ　　　　573　　 -66（ -10.3%）
5位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 2900　　-320（　-9.9%）
6位 <276A>　ククレブ　　　　　 2840　　-310（　-9.8%）
7位 <5527>　プロパテクノ　　　　706　　 -73（　-9.4%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3626.8　-329.2（　-8.3%）
9位 <3267>　フィルＣ　　　　　　970　　 -73（　-7.0%）
10位 <3236>　プロパスト　　　　333.4　 -23.6（　-6.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 4856　　+222（　+4.8%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 2988　 +94.5（　+3.3%）
3位 <9602>　東宝　　　　　　　 8088　　+240（　+3.1%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　35710　　+910（　+2.6%）
5位 <6952>　カシオ　　　　　 1344.4　 +14.9（　+1.1%）
6位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3789　 +34.0（　+0.9%）
7位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3227.1　 +28.1（　+0.9%）
8位 <6471>　日精工　　　　　　 1116　　+9.5（　+0.9%）
9位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4272.4　 +34.4（　+0.8%）
10位 <8801>　三井不　　　　　　 1895　 +14.0（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3626.8　-329.2（　-8.3%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　903　 -49.7（　-5.2%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　 5088.9　 -59.1（　-1.1%）
4位 <4751>　サイバー　　　　 1405.4　 -15.6（　-1.1%）
5位 <2871>　ニチレイ　　　　 1794.7　 -19.8（　-1.1%）
6位 <9008>　京王　　　　　　 3985.8　 -40.2（　-1.0%）
7位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4550.1　 -44.9（　-1.0%）
8位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2120.1　 -19.9（　-0.9%）
9位 <4004>　レゾナック　　　 6754.5　 -61.5（　-0.9%）
10位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5885.5　 -52.5（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

