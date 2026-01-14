[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1185銘柄・下落1745銘柄（東証終値比）
1月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3003銘柄。東証終値比で上昇は1185銘柄、下落は1745銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが93銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7370> Ｅｎｊｉｎ 934 +139（ +17.5%）
2位 <3687> Ｆスターズ 1852.9 +251.9（ +15.7%）
3位 <1434> ＪＥＳＣＯ 1655 +214（ +14.9%）
4位 <5574> ＡＢＥＪＡ 3150 +397（ +14.4%）
5位 <3168> ＭＥＲＦ 871 +94（ +12.1%）
6位 <4443> Ｓａｎｓａｎ 1884 +201（ +11.9%）
7位 <339A> プログレス 1350 +137（ +11.3%）
8位 <4591> リボミック 92 +9（ +10.8%）
9位 <277A> グロービング 2976 +246（ +9.0%）
10位 <198A> ポスプラ 186 +15（ +8.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <135A> ヴレインＳ 2650 -700（ -20.9%）
2位 <7049> 識学 860 -125（ -12.7%）
3位 <4176> ココナラ 329.9 -43.1（ -11.6%）
4位 <7351> グッドパッチ 573 -66（ -10.3%）
5位 <7373> アイドマＨＤ 2900 -320（ -9.9%）
6位 <276A> ククレブ 2840 -310（ -9.8%）
7位 <5527> プロパテクノ 706 -73（ -9.4%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3626.8 -329.2（ -8.3%）
9位 <3267> フィルＣ 970 -73（ -7.0%）
10位 <3236> プロパスト 333.4 -23.6（ -6.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 4856 +222（ +4.8%）
2位 <7453> 良品計画 2988 +94.5（ +3.3%）
3位 <9602> 東宝 8088 +240（ +3.1%）
4位 <6920> レーザーテク 35710 +910（ +2.6%）
5位 <6952> カシオ 1344.4 +14.9（ +1.1%）
6位 <5333> ガイシ 3789 +34.0（ +0.9%）
7位 <8252> 丸井Ｇ 3227.1 +28.1（ +0.9%）
8位 <6471> 日精工 1116 +9.5（ +0.9%）
9位 <7832> バンナムＨＤ 4272.4 +34.4（ +0.8%）
10位 <8801> 三井不 1895 +14.0（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3626.8 -329.2（ -8.3%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 903 -49.7（ -5.2%）
3位 <6503> 三菱電 5088.9 -59.1（ -1.1%）
4位 <4751> サイバー 1405.4 -15.6（ -1.1%）
5位 <2871> ニチレイ 1794.7 -19.8（ -1.1%）
6位 <9008> 京王 3985.8 -40.2（ -1.0%）
7位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4550.1 -44.9（ -1.0%）
8位 <1963> 日揮ＨＤ 2120.1 -19.9（ -0.9%）
9位 <4004> レゾナック 6754.5 -61.5（ -0.9%）
10位 <6701> ＮＥＣ 5885.5 -52.5（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
