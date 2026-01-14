大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、1月24日（土）、25日（日）にシゲトーアリーナ岡山で開催されるSVリーグ女子第14節 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦にて行われるイベントを発表した。

24日（土）のGAME1は、岡山のパートナーである株式会社中国銀行の冠大会として開催。さまざまなイベントも会場の各所で実施され、1億円体験イベント（中国銀行ブース）、景品がゲットできるダーツやクイズラリーが行われる。キッズコーナーも今回からリニューアルされ、段ボール迷路やバレーボール体験コーナーを設置。

また、当日は岡山のマスコットキャラクターであるウィンディーを加え、総勢11体の人気キャラクターが登場。ミコロ・ハコロ（岡山市）、あかいわモモちゃん（赤磐市）、かっぴー（久米南町）、へそっぴー（吉備中央町）、桃之助（岡山市）、もぐりん（岡山市）、まもも（岡山市）、かんちゃん（中国銀行）、ももちゅ（中国銀行）が会場に駆けつける。

人気キャラクターたちは11:45～12:10にマスコットグリーティング、13:15頃にオープニングアクトで登場を予定。さらに、ハーフタイムアクトや試合終了後のお見送りも実施予定としている。

一方、25日（日）のGAME2では「岡山市民デー」を開催。当日はわくわくかもめ抽選会が行われ、抽選で合計25名に選手のサイン入りユニフォームやタオルマフラー、お米や苺等がプレゼントされる。なお、抽選会の参加には岡山市公式LINEのお友達登録が必要とのことだ。

その他、オール岡山スペシャルアンサンブル＆環太平洋大学チアリーディング部「WARRIORS」によるパフォーマンスや、市政PRブースや屋外イベントの展開を予定している。