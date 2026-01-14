テレビ朝日系「キョコロヒー」が１２日に放送され、ヒコロヒー、元日向坂４６の齊藤京子がＭＣを務めた。

この日のテーマは「緊急事態に備える！もしものピンチ対策会議新春ＳＰ」。

ゲスト出演したトム・ブラウンの布川ひろきは、相方・みちおの癖で番組中に幾度となくピンチに陥っていると訴えた。

布川は「証拠音声がこちら」と番組内でのトークを公開。エピソードトーク中に、みちおが先にオチを言ってしまうシーンを複数回に渡って解説した。

トーク中にオチを先に言われた布川は激怒。番組収録中にもかかわらず「先に言うなバカタレ！お前はいつもそうだよ！お前はな！いつも俺がトークゾーンの所で、俺が次に言おうとしているようなことをすぐ言うんだよ！お前の合いの手、終わってるんだよ！ふざけるなよ！」「いい加減にしろよ！この野郎！」などとガチギレた。みちおは、致命的なミスで相方を追い込んだことに「あ！ごめん！」と謝りながらも爆笑し続けていた。

みちおは、苦笑するヒコロヒー、齊藤に「確かに俺も先走って（オチを）言ってんのもあれですけど。ブチギレすぎ…」と改めて爆笑。先にオチをフライングしてしまう理由を「布川を分かってると思われたい」と明かした。

同じくゲスト出演の元ＡＫＢ４８・峯岸みなみは「たぶん、みちおさんは少し、ちょっと布川さんからの愛情が不足してるっていう感じ。気を引きたいのかな？」と分析。

つづけて「だから、普段から布川さんが（みちおに）常に愛を伝えて『俺はお前の一番の理解者だし、俺のことを一番知ってくれてるのも分かってるよ』っていうのを。常に供給があれば、みちおさんもちょっと落ち着くかも」とアドバイスした。

みちおは「あるかもしれないです…」と真顔でうなずき「言うだけ言ってみてもらってもいいかな。今のやつ」と布川にリクエストした。布川が苦笑しながら「いろいろと突っ込んだりするけど、別に本当に思ってないから。お前を一番思ってる」と伝えると、みちおは「めっちゃ良いじゃん…。ありがてえ！がんばるぞ！」と満面の笑みで喜んだ。

ヒコロヒーは「さみしかったんや…。みちおさん。みちおさんに寂しい思いさせていた布川さんが悪かった。全部、布川さんが悪い」と指摘し、笑わせていた。