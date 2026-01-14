恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が13日、自身のアメブロを更新。成人式の季節に際し、式に出席できなかった当時の驚きの理由を明かした。

この日、ヒデは「成人式の季節になると、毎年ちょっとだけ思うことがある」と切り出し、「『成人式、行ってみたかったなぁ』って」と本音を吐露。「俺、成人式行ってません」と明かし、その理由は「めちゃくちゃシンプルで、その年、俺は日本にいませんでした。そう、あいのりでアフリカにいました」と、番組の撮影中であったことを報告した。

続けて、当時は「ケニアにいた頃かな」と振り返り、「日本では同級生たちがスーツ着て、振袖着て、『久しぶりー！』なんて言いながらワイワイしてたんだろうなぁ」と回顧。一方で、「その代わりと言っちゃなんだけど現地の人たちが『お前、成人したのか！』って

祝ってくれたんだよね」というエピソードを紹介し、「冷静に考えるとすごい状況よね。アフリカ版・成人式」と感慨深げにつづった。

また、「あの頃ってまだデジカメも今ほど普及してなくて、スマホなんてもちろん無い時代」と明かし、「インスタントカメラとかでもちゃんと写真残しとけばよかったなぁ」と後悔を滲ませた。「地元の同級生たちが集まって成人式でワイワイしてるの、正直ちょっとだけ体験してみたかった」と本音を告白し「もし人生もう一回やれるなら、成人式は絶対行く。めちゃくちゃ行く（笑）」とユーモアを交えてつづった。