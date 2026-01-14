Amazonで毎日開催されているタイムセール。家電やガジェットをはじめ、食品や衣料品などもお買い求めやすくなっています。

‎日立グローバルライフソリューションズが販売する過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ ‎MRO-W1C」は、19%オフの48,283円（税込）で販売中です。

日立 過熱水蒸気 オーブンレンジ 大容量 30L MRO-W1C K フロストブラック 保証1年 お手入れ簡単 ピッタリ設置 熱風コンベクション 2段式 Wスキャン ワイドオーブン ヘルシーシェフ 日立(HITACHI) \48,283 （2026/01/14 14:08時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

オート機能が充実の過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」がセールに

↑日立「ヘルシーシェフ ‎MRO-W1C」。

「ヘルシーシェフ ‎MRO-W1C」は、旨みを閉じ込め、肉や魚をこんがりジューシーに焼き上げる｢熱風旨み焼き｣が特徴のオーブンレンジ。レンジ・オーブン・過熱水蒸気・グリルの4種類の加熱を自動で制御する｢クワトロ加熱｣により、火加減オートでも美味しい焼き上がりになるとうたいます。最高温度310度の熱風コンベクションオーブンは熱風で包み込むように加熱し、肉や魚、揚げ物、焼き物、スイーツまで幅広い調理に利用できるそう。

さらに、ボウルひとつで煮込み料理や炒め物、パスタなど、メインから副菜までオート調理する｢簡単ボウルメニュー｣や、重さと温度を測って自動で温める「Wスキャン」といった機能も搭載。料理や飲み物を適温に温めるのはもちろん、スチームによって冷凍された肉や魚もムラなく解凍できるとしています。「ヘルシーシェフアプリ」との連携で、献立決めや材料・レシピの確認もスマホで簡単にできるとか。

日立独自の「らくメンテ」設計で、庫内も汚れを落としやすく、テーブルプレートは丸洗いできるため、使用後のお手入れも手軽だそうです。

日立のオーブンレンジ「ヘルシーシェフ」をお得にゲットするならAmazonタイムセール！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 日立の人気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」が19％オフ！ Amazonタイムセール中の今が狙い目 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.