中村倫也、『DREAM STAGE』でプロデュースするNAZE＆ライバルグループのパフォーマンスに感動！ 「もう親目線ですね」
中村倫也が主演する1月16日スタートのドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の制作発表会見が1月14日、東京・豊洲PITで行われた。会見には中村をはじめ、共演の池田エライザ、ハ・ヨンスと、劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（カイセイ・ユンギ・アト・ターン・ユウヤ・キムゴン・ドヒョク）、NAZEのライバルグループ TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）も登場。当日は2組がパフォーマンスを披露し、会場に集まったファンだけでなく、キャスト陣も魅了されていた。
【写真】『DREAM STAGE』制作発表会見に登場した中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンス
本作は世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。まさに、K‐POP版“スポ根”ドラマといえる作品だ。
イベントのオープニングでは、TORINNERが劇中での韓国デビュー曲となる「Top Tier」、NAZEがドラマ主題歌の「BABYBOO」を披露した。
客席からパフォーマンスを観た中村は「NAZEが頑張っているのを観ていると涙腺を刺激される。ファンサももらっちゃって（笑）」と笑顔。「NAZEだけじゃなく、TORINNERもカッコよかった。撮影しながらこの曲の振り付けや歌やダンスも覚えていてすごいな」と感心。さらに、「あらゆる面で成長しか感じない。一生懸命努力したり、成長したりしている根底で、ずっと楽しんでいるんですよね、彼ら全員が。それが何より美しいなと思います…何か、親目線ですね（笑）」と目を細めていた。
NAZEのマネージャー役の池田も「すごかった。夢が広がって駆け上がっていくようでカッコよかった」と絶賛。「TORINNERも『俺らのカリスマに勝てるのか』という気迫を感じました」と圧倒されていた様子。
一方、借金を背負っているNAZEの事務所社長役のハ・ヨンスは「素晴らしいステージだったので、借金も返済できそう（笑）」と笑いを誘った。
パフォーマンスを終えたNAZE、TORINNERの面々もトークに参加し、NAZEのユウヤは「お母さんが来くれているので」と笑顔で手を振り、会場はホッコリした雰囲気に。
そんなユウヤの劇中の兄であるTORINNERのセンター・リョウを演じる岩瀬洋志は、初めての韓国ロケを振り返り、韓国人メンバーに案内してもらったことを明かした。「カムサハムニダ」と感謝を口にし、「韓国に着いた日にお部屋で、みんなでラーメンを食べました」とエピソードを披露した。
最後に中村は、「僕自身、撮影で感じているのは、ひたむきに頑張っている姿は胸を打つということ。目でも耳でも楽しめるスケールの大きな作品。夢を探している、追いかけている人にとっては共感し寄り添えると思います。そうではない人も、何か大掃除の時に青春時代の大事なものが出てきて、それを眺めているようなすごく透明でキレイでエモーショナルな気持ちになると作品になっているので、それぞれの推しを見つけて楽しんでいただければと思います」とアピールした。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて1月16日より毎週金曜22時放送（初回15分拡大）。
