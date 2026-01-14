浅野ゆう子、イケメン夫顔出しの年末旅行ショット公開「旦那様優しそう」「理想の夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】女優の浅野ゆう子が1月13日、自身のInstagramを更新。夫との穏やかな夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】65歳ベテラン女優「旦那様優しそう」イケメン夫との旅行2ショット
浅野は「毎年の恒例の夫との休日も楽しみました」とつづり、オフショットを2枚投稿。「12月末迄しか味わえない香箱蟹を食べに」と金沢と富山に行ったことを明かし、夫と並んで料理を手にした和やかなショットを公開している。
この投稿には「素敵なご夫婦」「旦那様優しそう」「イケメンですね」「幸せそうで癒やされる」「大人の余裕を感じる」「変わらぬ美しさ」「理想の夫婦」「見ていてほっこりする」「憧れる」などの反響が寄せられている。
浅野は、2017年に同世代の一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浅野ゆう子、年末恒例の旅を報告
◆浅野ゆう子の投稿に反響
