堀未央奈、ナチュラルメイクで印象ガラリ「マスカラなしでも可愛い」「大人っぽさが増した」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】元乃木坂46の堀未央奈が1月13日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿の近影を公開し、注目を集めている。
【写真】29歳元乃木坂46「印象が変わって新鮮」話題のナチュラルメイク姿
堀は「最近はナチュラルメイクが気分！マスカラなしのアイシャドウはうすめ」とつづり、自撮りショットや最近食べた料理の写真を投稿。前髪を下ろしたロングヘアに、控えめなアイメイクと血色感のあるリップを合わせた自然体な姿を公開している。
この投稿には「ナチュラルで美しい」「マスカラなしでも可愛い」「透明感がすごい」「優しい雰囲気で癒やされる」「素肌感メイクが似合う」「印象が変わって新鮮」「大人っぽさが増した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆堀未央奈、ナチュラルメイクの近影公開
◆堀未央奈の投稿に反響
