＝LOVE大谷映美里、黒タイツコーデでディズニー満喫「スタイル抜群」「顔小さすぎてカチューシャと同じサイズ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「顔小さすぎてカチューシャと同じサイズ」抜群スタイル際立つタイツコーデ
大谷は「極寒 ＆ 食べまくりディズニー」「久しぶりに行けて楽しかった」とつづり、東京ディズニーランドを訪れた際のオフショットを複数枚投稿。白のボリューミーなアウターにミニ丈ボトム、引き締まった脚のラインが際立つブラックのタイツを合わせ、頭にワッフル柄の大きなカチューシャをつけた装いで、園内のベンチに座る姿を披露している。
この投稿には「タイツ姿が似合いすぎ」「見惚れた」「顔小さすぎてカチューシャと同じサイズ」「スタイル抜群」「可愛い」「コーデの参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「顔小さすぎてカチューシャと同じサイズ」抜群スタイル際立つタイツコーデ
◆大谷映美里、タイツ姿でディズニー満喫ショット
大谷は「極寒 ＆ 食べまくりディズニー」「久しぶりに行けて楽しかった」とつづり、東京ディズニーランドを訪れた際のオフショットを複数枚投稿。白のボリューミーなアウターにミニ丈ボトム、引き締まった脚のラインが際立つブラックのタイツを合わせ、頭にワッフル柄の大きなカチューシャをつけた装いで、園内のベンチに座る姿を披露している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「タイツ姿が似合いすぎ」「見惚れた」「顔小さすぎてカチューシャと同じサイズ」「スタイル抜群」「可愛い」「コーデの参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】