ユニコム株式会社が提供する「Simple Up賃貸管理システム」が、株式会社Innovation & Co.が運営する「ITトレンド年間ランキング2024」の賃貸管理ソフト部門において、2年連続となる第1位を獲得しました。

中・小規模の不動産管理会社向けに特化し、直感的な操作性と業務効率化を実現する本システムの、受賞背景や今後の展望についてお伝えします。

ユニコム株式会社「Simple Up賃貸管理システム」

受賞名称：ITトレンド年間ランキング2024 賃貸管理ソフト部門 第1位

対象期間：2024年1月1日〜11月30日

集計基準：期間中の資料請求数をもとに集計

運営：株式会社Innovation & Co.

「ITトレンド年間ランキング2024」は、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」において、ユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。

「Simple Up賃貸管理システム」は、2023年に続き2024年も賃貸管理ソフト部門で第1位を獲得し、2年連続の受賞という快挙を成し遂げました。

多くのユーザーに支持された結果が、この度のランキング1位という形で証明されています。

Simple Up（シンプルアップ）賃貸管理システム

本システムは、中〜小規模の管理物件を抱える管理会社向けに開発された賃貸管理システム。

2021年1月の提供開始以来、スマートな管理を通じて業務効率化を実現し、オーナー様の満足度向上を支援し続けています。

最大の特徴は、パソコンに不慣れな方でも翌日には使いこなせるほどの「直感的な操作」です。

複雑な操作を排除し、誰でも簡単に扱える設計が、多くの不動産会社様やオーナー様に選ばれる理由となっています。

また、提供開始から5年目を迎えるにあたり、ユーザー様からの貴重なフィードバックをもとにしたシステムの大幅リニューアルが決定しました。

中〜小規模不動産管理に特化した新しい機能が追加され、さらに使いやすく、効率的なシステムへと進化します。

今後もユーザー様の声を反映しながら機能の追加や運用の安定化を図り、より一層のサービス向上を目指して展開されます。

2年連続で「ITトレンド年間ランキング」第1位を獲得し、さらなる進化を続ける本システム。

業務効率化を目指す管理会社の強力なパートナーとして、今後の展開にも期待が高まります。

ユニコム株式会社「Simple Up賃貸管理システム」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 誰でも使いこなせる操作性！Simple Up賃貸管理システム appeared first on Dtimes.