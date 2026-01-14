鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気

短頭種であるパグ、ペキニーズ、フレンチブルドッグ、シーズーなどの鼻ぺちゃな犬は、その体のつくりや特徴から、なりやすい病気があります。

1.短頭種気道症候群

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気には、短頭種気道症候群があります。

短頭種には、鼻（マズル）が短いため、鼻腔や喉が狭く、空気の通り道が圧迫されやすいという特徴があります。

そのため、呼吸に負担がかかりやすく、イビキをかきやすかったり、ガーガーという呼吸音がしたり、軽い運動をしただけで息切れをするなどすることがあります。

重症化してしまった場合では、失神してしまうこともありますし、チアノーゼという症状を引き起こす恐れもあるため、日常生活の中でも注意深く見守る必要があります。

呼吸が荒くなりやすい「興奮」にも要注意です。

2.熱中症

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気には、熱中症があります。

短頭種は、パンティングによる体温調節が苦手です。そのため、気温が高い環境、湿度が高い環境におかれると、体に熱がこもりやすくなります。

そうすると、短時間でもあっという間に熱中症になってしまう恐れがあります。お留守番中のエアコン（冷房）による温度と湿度の管理は必須であると言えます。

3.角膜炎・角膜潰瘍・ドライアイなどの目の病気

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気には、角膜炎・角膜潰瘍・ドライアイなどの目の病気があります。

鼻（マズル）が短いこと以外に、「目が大きく前に出ている」という特徴があるためです。目が乾燥しやすかったり、刺激を受けやすかったり、外傷を受けやすいなどします。

そのため、ほんの小さな刺激を受けただけでも角膜を傷つけやすいのです。炎症や潰瘍に繋がりやすく、目やにや涙が大量に出る、充血するなどの症状が見られることがあります。

4.顔周りの皮膚炎や皮膚トラブル

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気には、顔周りの皮膚炎や皮膚トラブルがあります。とくにパグやフレンチブルドッグなどの顔のシワに汚れや湿気がたまりやすい犬種に要注意です。

顔のシワに汚れや湿気がたまると、細菌が繁殖しやすくなります。犬の皮膚にも常在菌がおり、過剰に繁殖することで悪さをするようになってしまいます。

大量のフケが出る、皮膚が真っ赤になる、皮膚から嫌なニオイがするなどの症状が見られるときは、皮膚病である可能性が高いため、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

5.歯周病

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気には、歯周病があります。

8割もの犬が歯周病を抱えているとされていますが、短頭種である犬は顎が短く、歯が密集して生えているため、他の犬種よりも歯垢や歯石がたまりやすいと言えます。

歯周病が進行すると、口臭がきつくなります。歯がグラグラと揺れ、痛みを伴うことがあります。口臭が気になったら、なるべく早く動物病院で診てもらいましょう。

そして、犬にも毎日の歯磨きをしましょう。

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気を防ぐための対策

激しい運動や過度な興奮は避けましょう。お散歩時は、首輪よりもハーネスの方が犬の体に負担をかけにくいです。

ごはんやおやつの食べ過ぎに注意し、適正体重を維持しましょう。肥満は短頭種特有の病気を引き起こしやすくなります。

呼吸音がおかしいな、イビキがひどいなと感じられるときは、動物病院で診てもらいましょう。また、定期健診を受けましょう。

顔のシワは犬用のボディータオルでこまめに拭いてお手入れしましょう。動物病院で相談すると、ウェットティッシュのような専用のシートを処方してもらうことができる場合があります。

まとめ

鼻ぺちゃな犬がなりやすい病気を5つ解説しました。

短頭種気道症候群 熱中症 角膜炎・角膜潰瘍・ドライアイなどの目の病気 顔回りの皮膚炎や皮膚トラブル 歯周病

愛犬の健康寿命を守り続けるためには、どのような病気になりやすいのかを知っておくことが大切です。予防法も知り、日頃から対策をするようにしましょう。定期健診も忘れずに♡

(獣医師監修：後藤マチ子)