五十嵐ハルが、新曲「デッドエンド」を本日1月14日に配信リリース。また、あわせて同曲のリリックビデオも公開となった。

本楽曲は、1月10日より放送中のTVアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマで、リリックビデオはジャケット写真と同じくデザイナー mitoが制作。“シリアス”と”ポップ”が共存し、楽曲タイトルである“デッドエンド（行き止まり）”から着想を得た“弱さや葛藤と向き合う自分の内側を覗き込む”という視点をモチーフとして制作されている。

また、本日20時からは『デッドアカウント』の原作者 渡辺静書き下ろしのイラストカードが抽選で50名にあたるSpotify Canvasシェアキャンペーンもスタート。50枚のうち1枚には、同作の主人公 縁城蒼吏を演じる岡本信彦のサインが含まれている。詳細は五十嵐ハルofficial infoのX（旧Twitter）アカウントにて開始と同時に投稿予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）