¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òË¾¤à¥Ð¥ë¥µ¡¢Çã¼èOP¤Î¸º³Û¤òÌÜ»Ø¤¹¡©¡Ä2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤âÁªÂò»è¤«

¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþÃæ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝÍ¸µ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£13Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¡È10ÈÖ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤¬¡¢°ìºòÇ¯11·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌóËþÎ»¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤Û¤É¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢2600Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó56²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2600Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó56²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î¸º³Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Çã¤¤¼è¤êµÁÌ³¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2600Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó56²¯±ß¡Ë¤¬ÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ù¤¯¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¤Î»ÄÎ±´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
