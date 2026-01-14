日本ハムから平日お昼に届いた“朗報”にファン興奮「背番号6あげちゃうんか」「とにかくハムの戦力補強が止まらない」メジャー通算22発、内野のユーティリティ

カストロはドミニカ共和国出身、26歳と伸びしろも期待できそうだ(C)Getty Images

日本ハムの積極補強の姿勢が目立っている。

日本ハム球団は1月14日、前ブルージェイズのロドルフォ・カストロと契約合意に達したと発表した。背番号は「6」。

カストロはドミニカ共和国出身の26歳。2021年にパイレーツでメジャーデビューを果たすと、二塁、三塁、遊撃を守る右打ちの内野のユーティリティとして知られる。パイレーツ、フィリーズでプレーした23年はキャリアハイの92試合に出場、メジャー通算194試合、22本塁打、59打点、打率.219。

昨季はフィリーズ傘下の3Aでプレーし、134試合、19本塁打、82打点、打率.235、18盗塁をマーク。183センチ、92キロと恵まれた体格から長打力も期待されるスラッガーだ。

カストロは球団を通じて「日本でプレーする機会を与えてくださった球団関係者の皆様に、心より感謝いたします。野球への情熱であふれる日本でプレーできることを、今からとても楽しみにしています。チームの力になれるよう、全力で取り組みます。ファイターズファンの皆様、共に戦いましょう」とコメントを寄せた。