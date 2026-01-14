大物獲得ならスタメン奪取は“危機的状況”　キム・ヘソンが「先発メンバーから消えた」韓国メディアが憂慮するド軍補強策

キム・ヘソンのスタメン奪取は危機的状況か(C)Getty Images

ドジャースがカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得した場合、2026年の予想オーダーをドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が提示した。

【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る

同メディアが提示した予想オーダーは以下の通りとなっている。

1. 大谷翔平（DH）

2. ムーキー・ベッツ（遊）

3. フレディ・フリーマン（一）

4. ウィル・スミス（捕）

5. カイル・タッカー（右）

6. テオスカー・ヘルナンデス（左）

7. マックス・マンシー（三）

8. アンディ・パヘス（中）

9. トミー・エドマン（二）

これを受け、韓国メディア『OSEN』が「FA外野手の目玉を狙うドジャース、キム・ヘソンに火の粉？先発メンバーの予想から消えた」と、キム・ヘソンがスタメンから外れることを嘆いている。