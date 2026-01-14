大物獲得ならスタメン奪取は“危機的状況” キム・ヘソンが「先発メンバーから消えた」韓国メディアが憂慮するド軍補強策
キム・ヘソンのスタメン奪取は危機的状況か(C)Getty Images
ドジャースがカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得した場合、2026年の予想オーダーをドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が提示した。
同メディアが提示した予想オーダーは以下の通りとなっている。
1. 大谷翔平（DH）
2. ムーキー・ベッツ（遊）
3. フレディ・フリーマン（一）
4. ウィル・スミス（捕）
5. カイル・タッカー（右）
6. テオスカー・ヘルナンデス（左）
7. マックス・マンシー（三）
8. アンディ・パヘス（中）
9. トミー・エドマン（二）
これを受け、韓国メディア『OSEN』が「FA外野手の目玉を狙うドジャース、キム・ヘソンに火の粉？先発メンバーの予想から消えた」と、キム・ヘソンがスタメンから外れることを嘆いている。
同メディアは、ドジャースがタッカーを獲得した場合、タッカーが外野の一角に入ることで、現在外野を兼任しているトミー・エドマンが二塁の守備に専念することになる。そうすれば必然的にキム・ヘソンはベンチを温める機会が増えることになる。
記事では「多くのチームがタッカーに関心を示したが、現在はブルージェイズ、メッツ、ドジャースの3チームが有力な候補として残っている。ドジャースは長期契約こそ避けているものの、超高額な年俸を保証する短期契約によってタッカーを獲得する可能性があるという見方が強まっている」と記している。
二塁のポジションは激戦区で、ドジャースはユーティリティのアンディ・イバネスも獲得したことから、キム・ヘソンにとってはスタメン奪取へ危機的状況だ。韓国メディアもドジャースのオフの補強策を心配しながら見つめている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]