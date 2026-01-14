◇大相撲初場所4日目（2026年1月14日 東京・両国国技館）

西十両14枚目の新十両・一意（24＝木瀬部屋）が西十両・剣翔（34＝追手風部屋）を寄り切り、初白星を挙げた。母校・日大の先輩でもある元幕内力士を真っ向勝負で破り、「ホッとしたというか、負けてたけれど、一番一番に集中していたので。毎日相手が違う。一番に集中しています」と初日から3連敗のプレッシャーはなかったという。得意の左四つで立ち、相手が巻き替えにきた瞬間を逃さずに出る会心の土俵だった。

同じく日大の先輩でもある師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）から受けてきたアドバイスもその意図だった。「勝ち負けを気にせず、力を出し切れ」。幕下時代の1場所7番とは違い、毎日土俵はある。負けても次の日に取組があるということは、気持ちを切り替えられるチャンスが毎日あるということだろうか。24年名古屋場所で幕下最下位格付け出しデビューも、右ヒザのケガで5場所連続休場。昨年夏場所、序ノ口から復帰した経験が試される。

その後、大相撲を中継するNHKの新十両紹介に招かれ、日大の同期・義ノ富士との関係について問われた。西前頭筆頭まで番付を上げ、3日目に豊昇龍に勝利。「悔しさはない。すごい。良きライバルです」と淡々と語った。