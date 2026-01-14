内田理央“千春”、お金のため勤め先の上司とトイレで行為に及び… その後、妊娠発覚で反響「早くも刺激MAX」「闇がますます深い」『略奪奪婚』第2話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第2話が13日、放送された。内田理央が演じる千春が勤務先の上司と行為に及び、妊娠する場面にSNSで反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面カット】悲壮感が半端ない…ベランダでうつろな表情を浮かべる内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第2話では、慰謝料を使い果たし、貯金が尽きた千春が、勤め先の主任・黒川のある頼みを聞くことでお金を得た。黒川はベンチで休憩する千春に体を近付け、「残業代」としてお金を渡し、トイレで行為に及ぶ描写が描かれた。
その後、千春は妊娠が発覚。子どもができたことに「できんじゃん、子ども」とつぶやき、号泣した。
この回には「早くも刺激MAX」「闇がますます深い」「かわいそうすぎる不幸が過ぎる」などの反響が寄せられている。
