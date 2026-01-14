タレントの若槻千夏（41）が13日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。誕生日の思い出を明かした。

誕生日のサプライズに気付いてしまった時どうするかとの心理テストで、若槻は「私、ちょっと嫌なこと言っていい？4番」と「気づいた時にすぐ伝える」を選択した。

「相手が悪いっちゃ悪いんだけど」とした上で、「指原さんが、誕生日に必ず好きなブランドのTシャツをくれるんですよ」とタレントの指原莉乃から毎年プレゼントをもらうと告白。

指原からは誕生月の5月になると食事に誘われ「さっしーが頭の後ろのハンガーの所に、そのブランドの袋をかけているんです」と言い、「“私のだろ！”っていつも」とぶっちゃけた。

「これはしょうがなくない？」とまとめ、「あとはアンミカさんが、これも5月なんですけれど、サプライズの誕生日会をしてくれるんだけど」と収録終わりに食事に誘われると回顧。

するとアンミカが「ドアの前で、“ちょっと待っててな”」と話すとし、「“いやもう誕生日やん！”って」とすぐに気づくと笑ってみせた。