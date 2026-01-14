旅行業大手の株式会社エイチ・アイ・エス（HIS）とトットナムが14日、都内で会見を開き、オフィシャル・リージョナル・パートナー契約の締結を発表した。期間は27〜28年シーズンまでの2年半。会見にはトットナムのライアン・ノリス・チーフ・レヴェニュー・オフィサー（CRO）、HISの矢田素史社長、加治木宏法人営業本部長が出席し、調印書を取り交わした。

今後は観戦ツアーに加え、スタジアムツアーや、レジェンド選手とのミート＆グリートなども実施予定。今年4月18日（ブライトン戦開催予定日）にはトットナムの本拠地で日本文化や芸能、芸術を世界に発信する“ジャパンデー”を開催する。HISの国内拠点を活かしファン向けにスパーズの聖地を作ることも計画している。

トットナムは25年夏に高井幸大と古賀塔子の日本人選手2人を獲得した。（高井は今冬にボルシアMGへレンタル移籍）。今冬にはチェルシーから浜野まいかをレンタル移籍で加入。契約に至った背景には理念の共鳴や、サステナブルな社会の実現を目指す姿勢などが合致したことがある。

ノリスCROは「日本はクラブにとって戦略的に重要な国。比較的大きなファンベースが日本にある。トットナムはプレミアリーグで最もサステナブルなクラブ。日本の皆さんに共感してもらえる部分がある。今後の取り組みやパートナーシップを通じ、世界で実現していきたい」と説明。加治木営業本部長は「ここをスタートにして、さらに拡充したい。契約期間の先にはなるが、2030年までのゴールとして“ヨーロッパ＝HIS”になるようにしたい」と語った。