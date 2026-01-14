収容施設エル・エリコイデを警備する警察官＝8日、ベネズエラ首都カラカス/Ariana Cubillos/AP

（CNN）南米ベネズエラの暫定政権が、同国で拘束されていた米国人少なくとも4人を釈放した。情報筋が13日、CNNに明らかにした。

米国人拘束者の解放が確認されたのは、マドゥロ大統領の退陣後で初めて。ロドリゲス暫定大統領が率いる政権は、政治犯数十人の釈放を進めている。

米国務省の報道担当者は13日、「ベネズエラで拘束されていた米国人の解放を歓迎する。暫定政権による正しい方向への重要な一歩だ」と述べた。

米国務省高官によると、解放を支援するため、同省のチームがベネズエラを訪問した。

CNNはこれまで、ここ数カ月で米国人少なくとも5人がベネズエラで拘束されていたと報じている。マドゥロ政権は、米政府との政治的な駆け引きの材料として米国人を拘束してきた経緯がある。

トランプ米政権は、ベネズエラにいるすべての政治犯の釈放を求めてきた。これは暫定政権に対する要求のひとつで、米国は経済的・軍事的な影響力を使って、ベネズエラ側に協力を迫ることができるとしている。

ベネズエラ政府は先週、「平和を模索する」姿勢を示すとして、野党政治家ら著名な拘束者の釈放を始めた。ただ、釈放のペースは期待よりはるかに遅く、数百の家族が今も愛する人の解放を待ち続けている。

人権団体「ペナル・フォーラム」によると、政治的理由で恣意（しい）的に拘束されているとされる800人超のうち、12日夜までに釈放されたのは56人にとどまっている。