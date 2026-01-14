【パワプロアドベンチャーズ】 2026年春 配信予定 価格：基本プレイ無料

「パワプロアドベンチャーズ」

コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS用育成シミュレーションRPG「パワプロアドベンチャーズ（パワアド）」を2026年春に配信する。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。

【事前登録受付中『パワプロアドベンチャーズ』ティザームービー】

「パワアド」は30年以上の歴史を持つ「パワフルプロ野球シリーズ（パワプロ）」シリーズの新作スマートフォン向けアプリ。今作は剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、シリーズおなじみの「サクセス」で冒険者を育てる育成シミュレーションRPGになる。この「サクセス」は快適に遊べるよう進化しており、シナリオの短縮機能や全シナリオまたは一度読んだシナリオのスキップ機能を搭載する。

キャラクターたちは剣士や魔法使いなどのジョブ、火や水などの属性を持ち、パーティを編成してバトルに挑むことができる。バトルは操作が不要なオートバトルで、サクセスとバトルを繰り返しパーティを育成できるという。

発表に合わせて事前登録がスタート。ティザーPVも公開された。

