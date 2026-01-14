大河原克行のNewsInsight 第412回 CES 2026で見せたパナソニックの変化、家電ではなくAIとGXに特化した出展の中身
CES 2026のパナソニックブース
米ラスベガスで開催されたCES 2026において、パナソニックグループは、「The Future We Make」をテーマに、ラスベガスコンベンションセンター（LVCC）セントラルホールに出展していた。2025年と同じ場所に、前年と同じく1412平方メートルの展示スぺースを確保したが、展示内容は大きく刷新。AVおよび家電製品は一切展示を行わず、サプライチェーンを中心とした「AI活用B2Bソリューション事業」、データセンター向けを中心とした「AIインフラ向けソリューション事業」、同社の環境戦略と連動した「GXソリューション」の3つのソリューションに特化した展示内容とした。
同社では、「AIを活用した新たな価値の創出に取り組んでおり、B2Bソリューション分野での貢献を中心に最新の成果を展示した。AIの力を活用し、ヒト中心のテクノロジー、サービス、ソリューションを通じて、社会へのインパクトを拡大することを狙った」と展示の狙いを説明する。
ブース内にAVおよび家電製品の姿は見られず、ソリューションに特化した展示内容となっていた
昨年のCES 2025では、パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOが基調講演に登壇し、2035年までにAIを活用した事業比率を、グループ売上高の30％を占める計画などを打ち出したが、今回のCES 2026では、その発言を継承する形で、AIへの取り組みをB2Bソリューションの切り口から示してみせた。
パナソニックグループでは、ソリューション事業を注力領域に位置づけており、顧客の収益確保に継続的に寄与するとともに、「グローバル成長」および「顧客へのロックイン」によって、強い事業として確立する姿勢を打ち出している。そうしたパナソニックグループが目指す姿を具体化したのが、CES 2026のパナソニックブースの狙いだったといえよう。
パナソニックホールディングス 執行役員 グループCTOの小川立夫氏は、「技術部門の立場からも、技術未来ビジョンで描いた未来を実現する技術を展示している。エネルギー・資源がめぐる、生きがいがめぐる、思いやりがめぐるというそれぞれの領域から展示を行っている」と説明する。
それでは、パナソニックブースの様子を写真で見てみよう。
ブース入口のデザインは、昨年のCES 2025のパナソニックブースを踏襲。シンプルなデザインを採用している
パナソニックグループブースの入口には常に多くの人が並んでいた
今年のテーマは「The Future We Make」
パナソニックグループのブース内の様子
ブースのレイアウト。今年はソリューション展示に集中
会場を入ると、イントロシアターが来場者を迎える
＜動画＞テーマである「The Future We Make」を表現した没入感のある映像を、プロジェクションで360度投影し、ブースの展示内容を紹介する
イントロシアターを抜けるとサプライチェーン関連ソリューションを展示している
Blue Yonderでは未来の倉庫をイメージしたEdge Interactive Tableにより、カメラビジョン、ロボティクス、モビリティ、RFIDなどを活用したエッジ技術を体験できる
IoT、センサー、エージェントAIを活用したCPS2.0による事例を紹介。製造業のほか、飲食店や海苔養殖といった非製造業の事例も展示した
Hussmann（ハスマン）では、自然冷媒R-290を採用した次世代冷蔵ショーケースを2機種展示
データセンター向けのAIインフラ向けソリューション事業はブースの中央に設置
データセンター向けソリューションを映像で紹介
透明OLEDを搭載したデータサーバーのモックも展示した
ピークシェーブ機能を搭載したデータセンター向け蓄電システム
生成AIサーバー向けデバイスおよびマテリアルを展示した
導電性高分子アルミ電解コンデンサの「SP-Cap」
導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ「POSCAP」
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
多層基板材料「MEGTRON」
電気二重層キャパシタ
リレー
コネクタ
データセンター向け冷却水循環ポンプを展示
チラー用モーターおよびコンプレッサー
次世代AI半導体製造設備技術を模型と映像で紹介
データセンター向けサイバーセキュリティの展示。独自の異常検知技術とSOCによる監視などの様子を模型により説明した
GXソリューションの展示エリア
注目を集める話題のサーキュラーエコノミー（CE）対応自動家電分解システムの展示エリア。家電のリサイクル率の向上につなげることができる。2028年度の実用化を目指す
自動分解しやすいドラム式洗濯乾燥機のヒートポンプ部のモックアップを展示
ロボットを活用して分解作業を行う様子を映像で紹介
建材ガラス一体型ペロブスカイト太陽電池の実物を展示。高度な印刷技術を活用したガラスへのデザインが特徴だ
300mm角のペロブスカイト太陽電池を展示。透過度を持った太陽電池とリーフ柄の太陽電池
ぺロブスカイト太陽電池が溶け込んだ街並みを模型で表現した
AI活用B2Bソリューション事業の展示エリア
顔の表情によって脳の健康状態をチェックする「推定BHQ」
独自のAIデータ分析技術を活用している。多くの人が並んで体験していた
高齢者のウェルビーイングの実現を目指すスマートエイジングケア。フレイル予防の取り組みのひとつだ
ウエアラブルデバイスの「リズムモニター」をつけて眠ることで女性の健康をサポートする体調ナビゲーションサービス「RizMo」
「RizMo」は、日本では2025年10月からサービスを開始している
米ラスベガスで開催されたCES 2026において、パナソニックグループは、「The Future We Make」をテーマに、ラスベガスコンベンションセンター（LVCC）セントラルホールに出展していた。2025年と同じ場所に、前年と同じく1412平方メートルの展示スぺースを確保したが、展示内容は大きく刷新。AVおよび家電製品は一切展示を行わず、サプライチェーンを中心とした「AI活用B2Bソリューション事業」、データセンター向けを中心とした「AIインフラ向けソリューション事業」、同社の環境戦略と連動した「GXソリューション」の3つのソリューションに特化した展示内容とした。
ブース内にAVおよび家電製品の姿は見られず、ソリューションに特化した展示内容となっていた
昨年のCES 2025では、パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOが基調講演に登壇し、2035年までにAIを活用した事業比率を、グループ売上高の30％を占める計画などを打ち出したが、今回のCES 2026では、その発言を継承する形で、AIへの取り組みをB2Bソリューションの切り口から示してみせた。
パナソニックグループでは、ソリューション事業を注力領域に位置づけており、顧客の収益確保に継続的に寄与するとともに、「グローバル成長」および「顧客へのロックイン」によって、強い事業として確立する姿勢を打ち出している。そうしたパナソニックグループが目指す姿を具体化したのが、CES 2026のパナソニックブースの狙いだったといえよう。
パナソニックホールディングス 執行役員 グループCTOの小川立夫氏は、「技術部門の立場からも、技術未来ビジョンで描いた未来を実現する技術を展示している。エネルギー・資源がめぐる、生きがいがめぐる、思いやりがめぐるというそれぞれの領域から展示を行っている」と説明する。
それでは、パナソニックブースの様子を写真で見てみよう。
ブース入口のデザインは、昨年のCES 2025のパナソニックブースを踏襲。シンプルなデザインを採用している
パナソニックグループブースの入口には常に多くの人が並んでいた
今年のテーマは「The Future We Make」
パナソニックグループのブース内の様子
ブースのレイアウト。今年はソリューション展示に集中
会場を入ると、イントロシアターが来場者を迎える
＜動画＞テーマである「The Future We Make」を表現した没入感のある映像を、プロジェクションで360度投影し、ブースの展示内容を紹介する
イントロシアターを抜けるとサプライチェーン関連ソリューションを展示している
Blue Yonderでは未来の倉庫をイメージしたEdge Interactive Tableにより、カメラビジョン、ロボティクス、モビリティ、RFIDなどを活用したエッジ技術を体験できる
IoT、センサー、エージェントAIを活用したCPS2.0による事例を紹介。製造業のほか、飲食店や海苔養殖といった非製造業の事例も展示した
Hussmann（ハスマン）では、自然冷媒R-290を採用した次世代冷蔵ショーケースを2機種展示
データセンター向けのAIインフラ向けソリューション事業はブースの中央に設置
データセンター向けソリューションを映像で紹介
透明OLEDを搭載したデータサーバーのモックも展示した
ピークシェーブ機能を搭載したデータセンター向け蓄電システム
生成AIサーバー向けデバイスおよびマテリアルを展示した
導電性高分子アルミ電解コンデンサの「SP-Cap」
導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ「POSCAP」
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ
多層基板材料「MEGTRON」
電気二重層キャパシタ
リレー
コネクタ
データセンター向け冷却水循環ポンプを展示
チラー用モーターおよびコンプレッサー
次世代AI半導体製造設備技術を模型と映像で紹介
データセンター向けサイバーセキュリティの展示。独自の異常検知技術とSOCによる監視などの様子を模型により説明した
GXソリューションの展示エリア
注目を集める話題のサーキュラーエコノミー（CE）対応自動家電分解システムの展示エリア。家電のリサイクル率の向上につなげることができる。2028年度の実用化を目指す
自動分解しやすいドラム式洗濯乾燥機のヒートポンプ部のモックアップを展示
ロボットを活用して分解作業を行う様子を映像で紹介
建材ガラス一体型ペロブスカイト太陽電池の実物を展示。高度な印刷技術を活用したガラスへのデザインが特徴だ
300mm角のペロブスカイト太陽電池を展示。透過度を持った太陽電池とリーフ柄の太陽電池
ぺロブスカイト太陽電池が溶け込んだ街並みを模型で表現した
AI活用B2Bソリューション事業の展示エリア
顔の表情によって脳の健康状態をチェックする「推定BHQ」
独自のAIデータ分析技術を活用している。多くの人が並んで体験していた
高齢者のウェルビーイングの実現を目指すスマートエイジングケア。フレイル予防の取り組みのひとつだ
ウエアラブルデバイスの「リズムモニター」をつけて眠ることで女性の健康をサポートする体調ナビゲーションサービス「RizMo」
「RizMo」は、日本では2025年10月からサービスを開始している