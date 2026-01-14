「ミス青学」準グランプリ・新田さちか、ミニスカ×タイツで美脚際立つ「自然体で素敵」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/01/14】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが1月13日、自身のInstagramを更新。コペンハーゲンでのオフショットを披露し、注目を集めている。
【写真】27歳ミス青学「絵になる」美脚ライン際立つミニスカタイツ姿
新田は「ずっとお散歩できそうだった」とつづり、コペンハーゲンの風景や散策している自身の姿を複数枚投稿。ダウンジャケットに、引き締まった脚のラインが際立つミニスカートとタイツを合わせた装いで、水辺のベンチでくつろぐ自然体な姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「自然体で素敵」「絵になる」「美しい」「雰囲気が素敵」「憧れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
