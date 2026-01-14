長澤まさみ、結婚発表後初のインスタ更新＆近影公開 3ヶ国語で感謝つづる
【モデルプレス＝2026/01/14】女優の長澤まさみが14日、自身のInstagramを更新。結婚発表後初めての投稿となった。
【写真】結婚発表の38歳女優、アンニュイな表情浮かべる近影
長澤は「ありがとう 謝謝大家 Thanks a lot」と日本語・中国語・英語の3ヶ国語で感謝を伝えた。添えられた写真では、タイトなニットカーディガンにボリューミーなスカートを合わせたオールブラックコーディネートに身を包み、アンニュイな表情を浮かべている。
1月1日、長澤が所属する東宝芸能株式会社の公式サイトは「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と長澤の結婚を報告。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と発表していた。（modelpress編集部）
◆長澤まさみ、結婚発表後初のインスタ更新
◆長澤まさみ、福永壮志氏と結婚発表
