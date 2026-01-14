アレクサンダー、息子リクエストの斬新おかず入り弁当公開「すごいアイデア」「子どもが喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】モデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが1月14日、自身のInstagramを更新。独創的な手作りのおもしろ弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「斬新すぎる」息子リクエストの衝撃おかず
アレクサンダーは「カゲトラに今日もこれ食べたいて言われたよwパスタ」と綴り、ハッシュタグ「＃おもしろ弁当」とともに調理過程から完成までの動画を投稿。短く切ったウインナーに乾燥パスタを何本も突き刺したユニークな工程を公開し、茹でることで一体化したパスタを披露した。弁当箱には、トマトソースで和えたそのパスタに加え、ブロッコリーやから揚げ、白米が詰められ、遊び心と愛情が詰まった仕上がりとなっている。
この投稿には「子どもが喜びそう」「すごいアイデア」「リピート納得の面白さ」「食べやすそう」「斬新すぎる」「真似します」などの反響が寄せられている。
アレクサンダーと実業家・タレントの川崎希は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
