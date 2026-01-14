窪塚愛流、幼少期から19歳のビジュ変化話題「当時からすでにイケメン」「面影ある」
【モデルプレス＝2026/01/14】俳優の窪塚愛流が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身の幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】窪塚洋介の22歳息子「11歳でこの完成度すごい」幼少期の秘蔵ショット
窪塚は「あいる11歳？剣道の時間」とコメントし、黒の剣道着姿で竹刀を真っ直ぐに構えるショットを投稿。さらに、18歳当時の金髪姿や、「念願の白髪」とつづった19歳当時の白髪姿も公開し、自身の成長の軌跡を披露している。
この投稿には「11歳でこの完成度すごい」「どの年代も凛々しくてカッコいい」「面影ある」「イケメンすぎる11歳」「秘蔵写真ありがとう」「キリっとしてて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】窪塚洋介の22歳息子「11歳でこの完成度すごい」幼少期の秘蔵ショット
◆窪塚愛流、幼少期の剣道に励む姿を公開
窪塚は「あいる11歳？剣道の時間」とコメントし、黒の剣道着姿で竹刀を真っ直ぐに構えるショットを投稿。さらに、18歳当時の金髪姿や、「念願の白髪」とつづった19歳当時の白髪姿も公開し、自身の成長の軌跡を披露している。
◆窪塚愛流の投稿に反響
この投稿には「11歳でこの完成度すごい」「どの年代も凛々しくてカッコいい」「面影ある」「イケメンすぎる11歳」「秘蔵写真ありがとう」「キリっとしてて素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】