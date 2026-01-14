東京公演控えるNCT WISH、待望の日本1stミニアルバム『WISHLIST』本日（14日）リリース！

NCT WISHの初となる日本ミニアルバム『WISHLIST』が、本日（14日）リリースされる。

日本1stミニアルバム『WISHLIST』は、1月14日18時より各種グローバル音楽配信プラットフォームで全曲の音源が配信され、あわせてタイトル曲『Hello Mellow』のミュージックビデオも公開される。

タイトル曲『Hello Mellow』は、力強いドラムビートに、しなやかに流れるメロディーとベースラインが重なった、自由でエネルギッシュなダンスポップナンバーだ。どんな試練や困難も、時が経って振り返れば大切な思い出になるというメッセージと、「今この瞬間を大切に生きよう」という温かな想いが込められている。

収録曲『ZONE』は、「君の“ZONE”にハマって抜け出せない」というフレーズを通して、恋に落ちた瞬間のときめきを描いたフューチャーベース基盤の楽曲。R&Bのバイブを取り入れたHIPHOPダンス曲『BUBBLE GUM』は、中毒性のあるサビとNCT WISHの余裕あるアティチュードが調和し、鮮烈な印象を残す。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT WISH

先行公開された『Dreamcatcher』は、「君を苦しめる悪夢を僕が消してあげる」というメッセージと幻想的なムードが重なり、夢のように淡い世界観を描いたポップトラックだ。UKガラージジャンルの『SOMEDAY』は、応援の想いを込めた前向きな歌詞と明るいメロディーで、聴く者に心地よいエネルギーを届ける。

さらに、好きな相手と出会ったことで、眠っていた世界が目覚めたかのような高鳴りを表現したR&B曲『Good Morning』、韓国2ndミニアルバムのタイトル曲『poppop』の日本語バージョンまで、全7曲を収録。NCT WISHならではの独自のカラーを存分に味わえる一枚となっている。

なお、NCT WISHはアルバムリリース後の1月17日・18日に、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて「NCT WISH 1st CONCERT TOUR “INTO THE WISH：Our WISH”」を開催する。新曲『Hello Mellow』や『Dreamcatcher』のステージを披露し、リリースの熱気をそのままライブへとつなげる予定だ。