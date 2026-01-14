2026年冬ドラマ「本当に見るべき」5選！鈴木亮平、松山ケンイチ、杉咲花…実力派が集結
2026年に入り、早々に冬クールドラマがスタートしています。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者が、この冬地上波のプライム帯（19時〜23時放送）で放送されるなかから“おすすめ5選”をご紹介します。
◆テミスの不確かな法廷
まず早々にスタートしたNHKのドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合ほか、火曜よる10時〜）。主演・松山ケンイチが、幼い頃にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）と診断された裁判官・安堂清春を演じています。
朝ドラ『虎に翼』の印象が強かったこともあり「またNHKで松ケン裁判官?!」と思いはしましたが、さすが松山。自らの特性を隠して“普通”を装って生きる異色の裁判官を見事に演じ、作品の世界観へと一気に惹きこむことでしょう。
◆『イチケイ』脚本家×松ケン 初回から衝撃の「弁護士解任」
松山の演技はもちろんですが、脚本・演出の妙も素晴らしい。初回で衝撃だったのは、安堂がいきなり裁判官の職権を発動して、被告人・江沢卓郎（小林虎之介）の弁護人を解任するという展開です。
原作は直島翔氏の同名小説で、脚本は『イチケイのカラス』シリーズを手掛けた浜田秀哉氏が担っています。チーフ演出は、ドラマ10『宙わたる教室』で繊細な感情の機微を描き出した吉川久岳氏。松山をはじめとする実力派キャストとスタッフが集結した本作は、初回を観る限り傑作の予感がします。
◆ラムネモンキー
次に注目したいのは『ラムネモンキー』（1月14日スタート／フジテレビ系、水曜よる10時〜）。数々の話題作を生み出してきたヒットメーカー・古沢良太氏が脚本を務めます。
しかも、主演を務めるのは反町隆史、大森南朋、津田健次郎という実力も華もある3人です。中学生時代に映画研究部で青春を過ごした同級生も、いまや51歳となり人生の迷子となった彼らが久しぶりに再会。かつての顧問教師・マチルダの失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す物語です。
◆『リーガルハイ』コンビ再始動！反町隆史×古沢脚本の衝撃
古沢脚本ということはもちろんですが、ドラマ『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』『デート〜恋とはどんなものかしら〜』などをともに生み出してきたプロデューサー・成河広明氏との再タッグということにも期待が高まります。
大胆な構成を、コミカルでテンポのよい台詞の応酬で魅せていく古沢氏らしい作品になりそう！そんな世界観を、反町・大森・津田らがどのように創り上げていくのか。また3人に、注目株の俳優陣・木竜麻生、福本莉子、濱尾ノリタカらがどのように絡んでいくのか。見どころの多い作品になりそうです。
◆リブート
日曜劇場『リブート』（1月18日スタート／TBS系、日曜よる9時〜）は、スリリングなサスペンスが楽しめそう。
主演は日曜劇場の常連でもある鈴木亮平が務め、妻を亡くした善良なパティシエと悪徳刑事……ひとりでふたりの主人公を演じます。そして主人公に手を貸す謎の公認会計士役には、日曜劇場初出演となる戸田恵梨香。ふたりの共演に、永瀬廉（King & Prince）、蒔田彩珠、伊藤英明、黒木メイサ、北村有起哉など豪華俳優陣が名を連ねるとなっては、それだけでも観る価値があるでしょう。
◆「パティシエが刑事にリブート」 前代未聞の設定を名手が描き切る
もちろんキャストだけではありません。脚本は『グランメゾン』シリーズ、『TOKYO MER』シリーズ、『マイファミリー』『ラストマン-全盲の捜査官-』『全領域異常解決室』など、スピード感のある展開と複雑なサスペンス劇のどちらをも両立させる黒岩勉氏が務めます。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、愛する家族を守るために事件を捜査する刑事に“顔を変える＝リブート（再起動）”という複雑そうな物語を、見事に成立させてくれることでしょう。
