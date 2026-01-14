スキャンダルから見事な復活、と言ってよいのではないだろうか。ラブホ密会問題で小川晶前市長が辞職したことに伴って実施された前橋市長選挙は、小川氏が再選、しかも投票終了直後に当選確実が出る「ゼロ打ち」と呼ばれる圧勝に終わった。前橋市民から批判の声が小さくなかったことで辞職したように見えていたが、有権者たちはどんな心境の変化から票を投じることになったのか。臨床心理士の岡村美奈さんが、なぜ「許す」気持ちになったのかについて分析する。

【写真】ギュッと抱き合う小川晶市長。他、ラブホから笑顔で出てきた小川市長の”決定的場面”

＊ ＊ ＊

群馬県前橋市で行われた出直し市長選挙で、ラブホ市長と呼ばれた前市長の小川晶氏が再選した。投票率は前回の選挙より8ポイント近く高い47.32％。それだけ関心が高かった選挙で、自民党が擁立した候補に1万票余りの差をつけ、前回よりも票を伸ばし6万2893票を獲得して当選したのには驚いた。前橋市民の選択に文句をつける気はないが、この選挙結果に気持ち悪さを感じた人は多かったと思う。

新年を迎えて始まった選挙運動の時から、小川氏の優勢は伝えられていた。部下である既婚の男性職員とラブホテルに通っていたことが明るみに出て、謝罪するも男女の関係はなかったと釈明。市長続投の意思を表明し、市民との対話を重ねるなど説明の機会を設けたが、議会や市民などからの退陣要求は強く、ついに辞職を決断した小川氏。投票日の1か月前に市長選への出馬を表明すると、選挙戦ではベージュのダウンコートに身を包み、街角や選挙カーから自らの実績と政策をアピールしていた。

自民党が擁立した対立候補は無名の新人。知名度は低く、彼を強力に推した山本一太・群馬県知事による小川氏批判が逆に目立ってしまった。結果的にそれが小川氏をいじめているような印象を与えてしまい、逆効果だったのではとの声もある。悪名とはいえ全国的に名前が売れていた彼女は強かった。

サポーターにも囲まれていたようだ。選挙中、一緒に写真を撮ろうとする有権者や握手を求める人も多かった。勝利した小川陣営に小川氏が現れると、集まっていた支援者から黄色い歓声が上がった。まるでアイドルが出てきたように立ち上がる支援者たちや、壇上に祝いの花を持って上がり、小川氏と抱きあう支援者の女性たち。彼女の顔に晴れやかな笑顔はなかった。

選挙前の11日、小川氏は「自分自身が起こした出来事に対して、市民の皆さんに信を問う選挙だと思っています」と述べていた。選んだ理由がどうであれ、投票した前橋市民は彼女の軽率な行動を許し、信任を与えたことになる。

人が人を許すにはいくつかの要素があるといわれる。認知的な側面による状況把握や感情のコントロールなどの感情的側面、被害者や第三者の視点による状況の見直しなどの視点の側面、そして許すことの社会的妥当性やリスクの有無、社会的価値の計算などによる”社会的評価”だ。NHKの出口調査によると、彼女が行った説明に納得していないと答えた人が52％と過半数を占めたが、小川氏の市政運営を評価すると答えた人は73％。「皆さんに寄り添っていける社会をつくっていきたい」という彼女の政治手腕を前に、許すことが社会的な利益につながると評価したのだろう。

全国各地でハラスメント疑惑やコンプライアンス違反などにより辞職する首長が増えている。中には、パワハラ問題などで失職したものの出直し、陰謀論が拡散され選挙で返り咲いた斎藤元彦兵庫県知事や、99のセクハラを認定され辞職に追い込まれたものの1年半後に住民の声を受けた町議会選挙に立候補し、2位で当選した岐阜県岐南町の小島英雄元町長のようなケースもある。第三者委員会の報告にようやくパワハラを認め謝罪したが、告発者探しは適切だったという認識を示した斎藤知事。選挙中「そういうことはないよう気をつけて」と反省しているようで、「私たちの時代は、古き良き時代はなくなった」と続けてコメントした小島町議。彼らもまた社会的評価のもと信任された。再び一緒に働かなければならない被害者たちには、いたたまれない状況だ。

人には「回顧バイアス」とよばれるバイアスがある。「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ということわざがあるように、過去の出来事が記憶によって歪められ、当時のリアルな経験より美化されてしまうことだ。実際の経験とそれを振り返ったときの記憶にギャップが生じるため、時間がたつにつれ起こした問題や起きた問題などを軽く捉えてしまう可能性は否めない。

「自分の軽率な行動によって、本当に日本中を騒がせてしまいました。多くの皆さんがしっかり反省をして、しっかり働けということで、もう一度信じて託していただいた」と語った小川氏の反省に、回顧バイアスが生じていないか、これからの前橋市政を見守るしかない。