ジャンボたかお、実家の67歳母の“定番”手料理披露「すっごく美味しそう」「飯テロやん」「あぁぁぁぁ食べたい！」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）が14日までに、自身のSNSを更新。実家で母（67）が振る舞った豪華手料理を披露した。
【写真】「飯テロやん」ジャンボたかおが披露した実家の67歳母の手料理
ジャンボは「実家に帰って、お母さんにご飯作って貰いました！」と報告。「相変わらずの激ウマっぷりでした」とエビチリやサラダスパゲティなどが並ぶ食卓の写真を投稿した。ジャンボの母の「エビチリ」のレシピはSNSでも公開されており、実際に作ってみて“おいしかった”という声が多数寄せられていた。
また自身の“豪快”な食生活でも有名なジャンボだが、「お母さんの漫談を2時間聴きました。焼肉屋さんランチで、焼肉定食とナムルとカルビ追加とご飯大盛りで4000円食べたらしいです。67歳です」と親子そろって食べっぷりがよいというエピソードも合わせて伝えた。
コメント欄には「すっごく美味しそう」「飯テロやん」「あぁぁぁぁ食べたい！」「愛を感じます！」「ジャンボさんのお母さんが作る料理は全部おいしそうです!!」「本当に羨ましいです」などの声が多数寄せられている。
【写真】「飯テロやん」ジャンボたかおが披露した実家の67歳母の手料理
ジャンボは「実家に帰って、お母さんにご飯作って貰いました！」と報告。「相変わらずの激ウマっぷりでした」とエビチリやサラダスパゲティなどが並ぶ食卓の写真を投稿した。ジャンボの母の「エビチリ」のレシピはSNSでも公開されており、実際に作ってみて“おいしかった”という声が多数寄せられていた。
コメント欄には「すっごく美味しそう」「飯テロやん」「あぁぁぁぁ食べたい！」「愛を感じます！」「ジャンボさんのお母さんが作る料理は全部おいしそうです!!」「本当に羨ましいです」などの声が多数寄せられている。