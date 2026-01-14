〈ME:Iメンバー4人が同時脱退へ！「本人は元気そうでレッスンも再開していたのに…」〉から続く

「契約が切れるそのときまで、ずっと復帰したいと思っていました。ファンの人たちを不安にさせたくなかったし、元気に活動しているところをみせたかった」

【画像】涙ながらに真相を語った元メンバーのCOCOROこと加藤心、脱退したメンバーの近影など、この記事の写真をすべて見る

涙をこらえながら言葉を振り絞るのは、人気ガールズグループME:I（ミーアイ）の元メンバーCOCOROこと加藤心（25）である。

ME:Iといえば、人気オーディション番組によって2023年12月に誕生した11人組ガールズグループ。デビュー3年目を迎える今年、大きな危機が訪れている。昨年いっぱいで、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が一斉に脱退したのだ。加藤は25年3月から「体調不良」を理由に活動を休止していたが、昨年12月末をもって契約終了となった。

年が明け、加藤心としてインスタグラムを開設し、再始動。そこで「週刊文春」は加藤に取材を申し込むと、140分にわたってインタビューに応じ、活動休止と脱退の真相を語った。

「ファンに正しい事実をお伝えしたい」

「一度も休みたいと言ったことはないです。実は事務所から“病気”だと嘘をつかれていました。これまで自分の言葉でお伝えすることが叶わなかったので取材にお答えすることにしました。事務所によって広まった誤解を解いて人権を回復したい。何より心配してくださっているファンに正しい事実をお伝えしたいし、メンバーのことが……大事やったし、大好きやったから」



11人組のアイドルグループだったME:I ©︎時事通信

加藤が取材で明かした内容は、旧態依然とした芸能界の現状だった。そして、事務所に病気を“でっち上げられた”という証拠を見せるのだった――。

いかにして彼女は活動休止に追い込まれ、契約終了に至ったのか。「週刊文春 電子版」では、加藤の独占インタビューを前後編にわたって配信している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）