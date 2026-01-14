「飼い主が脱ぎ捨てた服を大事そうに抱えて眠るいぬ」



【写真】飼い主さんの服を抱えて、すやすや…

こんなひと言とともに投稿されたのは、飼い主さんの服の上で丸くなって眠る小さな白い犬さんの写真。「Ｘ」で人気を集めました。やすらかな寝顔からは信頼と安心が伝わって来て、見ているこちらの心も癒やされます。



写真を投稿したのは「アザラシいぬ」（@boku_mashutan）さん（以下、飼い主さん）。白い犬さんのお名まえは「ましゅ」くんといい、ペキニーズとポメラニアンを両親に持つペキポメの男の子です。現在2歳になるましゅくんは飼い主さんによると明るくてやんちゃ、そして甘えん坊な性格なのだそう。



癒やしの寝顔

「飼い主さんの匂いが大事なんでしょうね」

「ママの匂いがして落ち着くもんね」

「かわいくて泣ける…」

あどけない寝顔がたくさんの人の心をとらえました。



飼い主さんに撮影時のことをお聞きすると「私の服をとても大事そうに抱えて眠っていたので、可愛すぎて思わず写真を撮りました」とのこと。この後は「しばらくこのまま眠っていましたが、起きた後は何事もなかったように服は放置されていました（笑）」と教えてくれました。



「白アザラシ」さんになることも！？

アカウントのタイムラインにはましゅくんが両耳を完全に後ろに倒して「白アザラシ」のようになった姿や飼い主さんに向ける大きな笑顔など可愛い写真が日々投稿されています。



（まいどなニュース特約・山本 明）