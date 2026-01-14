¡Ö¤¨¤Ã¤Þ¤¸¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÄ«¤«¤éÄ»È©¤¬...¡×Ê¡²¬¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈà30ÉÃÀ¸PRáÅ·³¤Í´´õàÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ìá¤ÇÂçÇ®¶¸¡ª¡Ö´¨¤¤Ãæ¡¢¤¿¤È¤¨Âç¸æ½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³°¤ÇPR¤µ¤»¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×
¡¡Å·³¤Í´´õ¤¬¡¢Ê¡²¬¡¦º´²ì¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡×(KBC)¤Î30ÉÃ´Ö¤ÇPR¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¡ª¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÁ°¤Î²°³°(±«Å·»þ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ)¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬30ÉÃ¤Ç¼«Í³¤Ë¹ðÃÎ¤Ç¤¤ë¡Ö30ÉÃPR¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó(Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô½Ð¿È)¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¸½ºß¾å±ÇÃæ¤Î¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Î¾Ò²ð¤ò30ÉÃ¹Ô¤Ã¤¿¡£PR¤ò½ª¤¨±ÇÁü¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È3¿Í¤Î½Ð±é¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹ ¤Ë"¶ÛµÞ"À¸½Ð±é¡ªÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤è¤êÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¤µ¤ó¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ë¤âÈëÌ©¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì30ÉÃPR¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Þ¤ÇÀ¸½Ð±é¡ª¡×¤È3¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¤ÎÊ¡²¬¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥¼¥ê¥Õ¤ÎÈäÏª¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¥Ý¡¼¥º¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¤µ¤ó¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¡Ø·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿!!¤ª¤â¤ï¤º¡¢¤¨¡¼!!¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÄ«¤«¤é¾×·â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä!!¥µ¥×¥é¥¤¥º ¤Þ¤¸¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿ Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê ¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡Ù ¤½¤ì¤â¡Ø30ÉÃPR¡Ù ËÜÅö¤ËÄ«¤«¤é´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö30ÉÃPR¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¨¤¤Ãæ¡¢¤¿¤È¤¨Âç¸æ½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³°¤ÇPR¤µ¤»¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç³°¤©¤©¤©?¡Ù¤Ã¤ÆÄ«¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£