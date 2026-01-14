¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡×¡¡U¡½18WÇÕ¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ÎÄ¶ÍË¾³ô¤Ë¶Á¤¤¤¿¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Î¸ÀÍÕ¡¡°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤éµå³¦¤Î´é¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡á178¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï174¡£Ç¯Êð¤Ï1500Ëü±ß¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤äÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢18ºÐ¤ÎÄ¶ÍË¾³ô¤Ï½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÊÆ¹ñ4µåÃÄ¡¢ÆüËÜ3µåÃÄ¤Ê¤É¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£¥â¥¤¥Í¥í¤â2017Ç¯5·î¤Ë°éÀ®¤Ç·ÀÌó¤·¡¢Ìó1¥«·î¸å¤ËÁá¤¯¤â»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤Éµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºò²Æ¤Ï²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U¡½18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Ë·ãÎå¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿Ìîµå¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡U¡½18WÇÕ¤Ç¤ÏÍ··â¼éÈ÷¤Ç°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òÁË»ß¤¹¤ë¹¥¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡ÖºÇÍ¥½¨¼éÈ÷¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼éÈ÷¤À¤È»×¤¦¡£¾ï¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£Í··â¼éÈ÷¤Ë¤ÏÀäÂç¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¡Ê¥â¥¤¥Í¥í¡Ë¤â°éÀ®Áª¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤âÈà¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢Ê¡²¬¤ÇÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë