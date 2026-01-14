ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮崎・えびの市の建物火災、消防車両出動 原田千草木付近 約17時間… 宮崎・えびの市の建物火災、消防車両出動 原田千草木付近 約17時間後の14日午後鎮火（1月13日午後8時27分ごろ発生） 宮崎・えびの市の建物火災、消防車両出動 原田千草木付近 約17時間後の14日午後鎮火（1月13日午後8時27分ごろ発生） 2026年1月14日 15時59分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県西諸広域消防本部によると、13日午後8時27分ごろ、えびの市原田の千草木付近で建物火災が発生し、消防車両が出動した。建物火災は、翌14日午後1時36分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・福津市の林野火災で消防隊出動 津屋崎5丁目33番付近（1月14日午後1時19分ごろ） 福岡市南区の車両火災で消防隊出動 長丘1丁目10番付近（1月14日午後0時34分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, リペア工事, 思いやり, 伊東市, 法要, リハビリ, 在宅医療, 訪問介護, 上田, 長野