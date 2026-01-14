本田響矢、メインパーソナリティ初挑戦 オズワルド伊藤と就活生の“ビズワード”学ぶ「とても勉強になりました」
俳優の本田響矢が、23日と30日に放送されるEテレ『とまどい就活生のビズワード講座』（毎週金曜 後10：30）で初のメインパーソナリティを務めることが決定した。進行アシスタントはオズワルドの伊藤俊介が担当する。さまざまなワードを入り口に、言葉の意味だけでなく、その背景にある文化や考え方などをひも解いていく、ビジネスバラエティの新シリーズとなる。
【写真】スタイル抜群！クールな表情を見せる本田響矢
就活解禁の直前、2026年1月。 今回のメインターゲットは、プレ社会人である就活生。“ゴウセツ”“企業研究”“自己分析”などの就活ワードを、とまどいあり、ゲームあり、納得ありの、エデュテイメントスタイルでひも解いていく。
スタジオの背景には、生舞台を設置。今どきの就活事情を盛り込んだスキット（寸劇）が繰り広げられる。スキットに登場した「謎のビズワード」について、ビジネスのおもしろさを知り尽くした“誘い（いざない）人”が解説。単語の意味だけでなく、その単語が使われる背景や“これからの働き方”のヒントを、本田と伊藤が腹落ちするまで、とことんトークする。
社会に出ることへのとまどいをひも解き、就活や働くことがちょっと気楽になるヒントを見つける29分。就活生だけでなく、採用する企業や、入社間近の新社会人にもヒントになる番組を届ける。
ゴウセツ・企業研究 “ゴウセツ＝合同企業説明会”は、さまざまな企業が集まり、学生に説明会を行うイベント。オンライン実施のものもあれば、一日に数千人もの学生が集まる大規模なものも。「ゴウセツって本当に行く意味あるの？」と感じてしまう人もいるけれど、攻略方法さえ分かれば、「後悔しない企業選び」に役立つこと間違いなし。
23日の放送では “ゴウセツ”を攻略するのに重要なのが、「お客の目線」ではなく、「ビジネスの目線」から企業を知る、“企業研究”。表面上のデータではなく、いかに解像度高く企業を理解できるかが、就活を大きく左右する（!?）ゲームを通して楽しく解説し、“ゴウセツ”と“企業研究”を通して、「後悔しない就活」のヒントを解き明かす。
「自分はどんな“キャリア”を歩みたいんだろう」、そう迷ったことがある人も多いはず。でも実は、キャリアのほとんどは、自分の予期しないことで決まってしまう…そんな先の見えない状況でも、幸せに働くためのアイテムが、“キャリアアンカー＝どうしても譲れない軸”。
30日の放送ではこれが分かれば、「自分にぴったりの企業」が見つけられる。自分の“キャリアアンカー”を見極めるのに重要なのが、“自己分析”。多くの就活生が取り組んでいるものの、“浅い自己分析”で終わってしまう人も多い。 どうしたら“深い自己分析”ができるか、ワークショップで解説。“キャリア”と“自己分析”を通して、「自分にぴったりな働き方」を見つけるヒントを届ける。
■出演者コメント
▼本田響矢
とても勉強になりました。改めて自分のことを知ることもできて、楽しかったです。
就活生の方だけじゃなく、これからの人生についてしっかりと、あらためて向き合いたいと思っている人にもぜひ見ていただけたらと思いました。
▼伊藤俊介
就活に有利な情報がたくさん詰まった番組なのでね、
ぜひ皆さんが、いろいろな企業に就職して偉くなった時に、この番組のおかげで就活がうまくいったなーっていうのを思い出していただいて、我々に、どんどんお仕事を発注してもらいたいなと思います。
