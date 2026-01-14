EXILEなどが所属する芸能事務所LDHは14日、公式サイトで、昨年11月から活動を休止しているTHE RAMPAGE川村壱馬（28）が、2月末から開催する全国ツアー「（R）MPG」の出演を、4月まで見合わせると発表した。

公式サイトでは「現在も医師の指導のもと、順調に回復へ向かっております」と経過を報告しつつ、「今後も安心して活動を続けていくためには、焦らず、無理をせず、まずは心身の回復を最優先とすることが何よりも大切であると判断いたしました。そのため、当面の間は休養を継続しつつ、医師および関係各所と相談を重ねながら、段階的な活動再開を見据え、準備を進めております」と、引き続き活動を控える方針を表明した。

グループは2月28日から全国ツアーを開催するが、「2026年2月から4月に開催される公演への出演を見合わせ、当該期間の公演は川村壱馬を除いた15名で開催いたします」と発表。「この期間は、16人分の想いを胸に、15名それぞれがTHE RAMPAGEとしての誇りを持ってステージに臨みます」とし、「再び16人全員で皆さまの前に立つその日には、これまで積み重ねてきた想いと力が重なり合い、THE RAMPAGEとして、より強く、より深い表現をお届けできると信じております」と報告した。

5月以降の出演の可否は、本人の体調を最優先に、慎重に検討するという。

川村は昨年11月、精神面の不調により、治療と療養のため活動を休止していた。