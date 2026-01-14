去年4月、茨城県かすみがうら市のアパートで洗濯機の中に誤って落ちた2歳の次男を助けずに放置し窒息死させたとして、31歳の父親が逮捕されました。

【写真を見る】「助けることなくその場を離れてしまった」2歳男児が洗濯機の中に落下…20分間放置し窒息死させた疑いで31歳父親を逮捕

保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは、茨城県土浦市の派遣社員・山口裕利容疑者（31）です。

山口容疑者は去年4月、かすみがうら市の自宅アパートで洗濯機の中に逆さまに落下した次男の山口葵衣ちゃん（2）をおよそ20分間放置し、窒息死させた疑いがもたれています。

洗濯機は廃棄される予定で子ども部屋に置かれていて、葵衣ちゃんは誤って中に落ちたとみられています。

山口容疑者は「助けることなくその場を離れてしまった」と容疑を認めているということです。

警察によりますと、事件当時、山口容疑者の妻は仕事で外出していて、山口容疑者は葵衣ちゃんと2人きりで部屋にいたということです。

警察は、次男を放置した動機やいきさつを調べています。